Inter, si riparte da Lukaku: intrigo con il Chelsea

MILANO - Poteva essere e non è stato . Quante volte nella carriera di Lukaku è andata così, per di più in una finale o in una sfida senza domani? Troppe probabilmente. Ecco perché quello che è accaduto a Istanbul fa ancora più male . Big Rom si era sognato una serata diversa. Aveva accettato di non partire da titolare, ma, quando è entrato, la Champions era ancora tutta da decidere. Anzi, sembrava proprio il momento perfetto per fare il colpaccio . Invece, dopo la doccia gelata del gol di Rodri , ecco la reazione, ma soprattutto ecco gli errori. Di Lukaku, in particolare: la sua “ parata ” sul colpo di testa a botta sicura di Dimarco e poi quell’incornata a due passi dalla porta addosso a Ederson… A caldo, è sempre difficile dare risposta, ma è chiaro che quegli errori si trascinano una domanda: può cambiare qualcosa per il futuro di Big Rom?

Lukaku, solo l'Inter

Da parte del totem belga, nulla. Anzi, conoscendolo, nel suo animo cova soltanto la voglia di un’altra rivincita. Il ritorno in nerazzurro aveva altre aspettative, poi castrate dal lungo e grave infortunio. Gli ultimi mesi della stagione, però, hanno dimostrato come Lukaku possa ancora fare la differenza in positivo, soprattutto in campionato. Significa che una stagione senza guai fisici non potrà che restituirgli le sensazioni e le soddisfazioni dei suoi primi due anni milanesi. Per riassaporarle, peraltro, ha già dato la disponibilità a rinunciare ancora a qualcosa degli 8,5 milioni netti che gli ha garantito l’Inter in questa stagione. Ad un ennesimo ritorno al Chelsea non vuole nemmeno pensare. E non gli farà cambiare idea neanche l’arrivo sulla panchina dei Blues di Pochettino, che lo stima. Del resto, Big Rom ha già dimostrato di riuscire a ottenere quello che vuole, quando si tratta di raggiungere la sistemazione desiderata.

Inter, obiettivo sconto per Lukaku

E l’Inter, invece? Beh, sarebbe sorprendente se gli episodi dell’altra sera, seppure pesanti, cambiassero un orientamento che esiste già. Ovvero, sedersi nuovamente ad un tavolo con il Chelsea per trovare l’intesa per un prestito bis. Tanto più che anche lo stesso Inzaghi gradirebbe ripartire con Lukaku: era stato tra i principali sponsor per il suo ritorno in nerazzurro, ma, di fatto, se l’è potuto “godere” nel suo massimo solo per un paio di mesi scarsi. Inoltre, il rinnovo di Dzeko è tutt’altro che sicuro. Dato per scontato l’addio di Correa, potrebbe essere complicato ricostruire l’intero reparto offensivo, ripartendo dal solo Lautaro. Insomma, Big Rom sano, al di là di certi errori, resta una certezza. Evidentemente, non può esserlo altrettanto la trattativa con il Chelsea. Soprattutto perché l’Inter punta ad ottenere uno sconto rispetto agli 8 milioni più bonus investiti per il prestito di questa stagione.

Inter-Chelsea, serve l'incastro

Con i Blues, però, i discorsi non si esauriranno al solo Lukaku. Ci sono altri nomi in ballo: sul fronte nerazzurro, anche quelli di Onana e Dumfries, dal lato inglese, quelli di Chalobah, Loftus-Cheek e pure Koulibaly, tutti possibili e plausibili esuberi con l’inizio del nuovo corso. Insomma, ci sono i margini per trovare l’incastro che accontenti tutte le parti in causa. Fermo restando, comunque, che l’Inter, per fare mercato, ha bisogno di cedere. Onana e Dumfries, quindi, non possono essere solo pedine di scambio, ma devono anche portare risorse in cassa. Visto che, in ogni caso, occorrerebbe trovare i rispettivi sostituti. Il portiere sarebbe un sacrificio pesante, ma anche probabilmente il migliore affare possibile, dopo la sua eccellente stagione e in ragione del suo arrivo da svincolato un anno fa. Attenzione, però, perché per la porta, il Chelsea ha messo gli occhi pure sul milanista Maignan. E sempre a proposito di numeri uno, il club nerazzurro è vicino al danese classe 2005 Theo Sander: pronti 2,5 milioni per l'Aalborg e un contratto fino al 2027 per giocatore.