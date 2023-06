L'Inter dà il benvenuto a Thuram e punta Azpilicueta

MILANO - È il giorno di Thuram. L’attaccante è atteso questa mattina di buonora a Milano. Se i tempi saranno rispettati, sosterrà le visite mediche appena sbarcato e, nel pomeriggio, passerà all’idoneità. In serata, metterà l a firma sul contratto che lo legherà all’Inter per i prossimi 5 anni . Guadagnerà circa 6 milioni a stagione, ma grazie al decreto crescita peserà meno di Dzeko, di cui va a prendere il posto nella rosa di Inzaghi, sulle casse di viale Liberazione. Poi sarà il momento degli annunci, per quello che è il primo innesto in vista della prossima stagione. Quale numero avrà sulle spalle? Al Borussia Moenchengladbach aveva il 10, di cui, in nerazzurro, il padrone è Lautaro. Per quanto riguarda il 9, lasciato libero proprio dal bomber bosniaco, è probabile che venga "tenuto" per Lukaku , che lo scorso anno si era dovuto accontentare del 90. E allora un’opzione potrebbe essere il 26, ovvero il numero che Thuram ha in nazionale.

Thuram, così l'Inter lo ha soffiato al Milan

Il francese è stato il colpaccio messo a segno la scorsa settimana, soffiato al Milan, che era ormai sicuro di tagliare il traguardo. Invece, l’Inter ha trovato gli argomenti giusti per spostare l’ago della bilancia dalla propria parte. Ha inciso sicuramente l’offerta di un ingaggio leggermente superiore, ma ciò che ha veramente “sedotto” l’attaccante è stato il progetto sportivo - descrittogli dallo stesso Inzaghi in una telefonata - e l’appeal che l’Inter ha guadagnato dalla finale di Champions appena disputata. Per la verità, quello nerazzurro è stato un corteggiamento lunghissimo. Thuram, infatti, avrebbe dovuto indossare i colori nerazzurri già nell’estate 2021, ma un infortunio al ginocchio agli sgoccioli del mercato aveva fatto saltare un affare di fatto concluso, facendo dirottare l’Inter su Correa. Ma l’interesse si era riacceso lo scorso autunno, in vista appunto della scadenza di contratto del francese. Per poi raffreddarsi, però, dopo qualche mese. Così, nelle ultime settimane, ci ha provato il Milan, che sembrava ormai averla spuntata sul Psg. Invece, ecco la beffa. Thuram, ovviamente, conosce l’Italia, e l’italiano, avendo trascorso diversi anni nel nostro Paese, dove ha giocato il padre Lillian. Peraltro, il suo idolo è, guarda caso, un ex nerazzurro, ovvero Ronaldo il Fenomeno.

Azpilicueta all'Inter da svincolato

Se Thuram sarà la prima, con ogni probabilità la seconda new-entry estiva per l’Inter avrà il nome di Azpilicueta. Il difensore ha ancora un anno di contratto con il Chelsea, ma è ormai vicino ad ottenere la "libertà". Del resto se l’è guadagnata dopo gli 11 anni di militanza tra i Blues, di cui è diventato pure capitano. Una volta svincolato, firmerà per l’Inter (che non tratterà con il club inglese), con cui ha già raggiunto l’intesa sulla base di un biennale da circa 3,5 milioni a stagione, che, come nel caso di Thuram, beneficerà del decreto crescita. Azpilicueta compirà 34 anni il prossimo 28 agosto, ma è considerato fisicamente solido. Andrà ad occupare la casella lasciata libera da Skriniar, dopo essere perfettamente adattato a fare il braccetto di destra: era un terzino di spinta, poi con la cura Conte ha affinato le sue doti difensive.