Inter, Lukaku rifiuta ancora l'Arabia: no all'offerta da 58 milioni di ingaggio

Lukaki dice (di nuovo) no. L'attaccante belga ha rispedito al mittente l'offerta monstre dell'Al-Hilal, che ha alzato la sua proposta dopo il primo rifiuto. Stavolta, secondo quanto riportato da Sky Sports Uk, gli arabi hanno presentato a Lukaku un'offerta da quasi 58 milioni di euro a stagione. L'attaccante ha però detto no: vuole continuare a giocare in Europa e, soprattutto, vuole solo l'Inter.