Brozovic, l'Al-Nassr rialza l'offerta per l'Inter: si riapre la trattativa

MILANO - Nuovo, ed ennesimo, colpo di scena. A sorpresa la trattativa tra Brozovic e l'Al Nassr, che sembrava chiusa dopo gli ultimi sviluppi, si è riaperta. Il club arabo aveva infatti alzato l'offerta per il giocatore, riducendo però quella per l'Inter che aveva dunque rifiutato l'offerta. Ora il club di Cristiano Ronaldo è tornato all'attacco, presentando una nuova offerta al rialzo per i nerazzurri.