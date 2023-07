L'Inter saluta, Brozovic risponde con un commento davvero sarcastico

MILANO - Dopo un lungo tira e molla si conclude l'avventura di Marcelo Brozovic all'Inter. Il centrocampista croato saluta i nerazzurri dopo 8 stagioni in maglia nerazzurra e vola all'Al-Nassr. Per salutarlo, il club vice campione d'Europa gli ha dedicato un post d'addio sui propri canali social. Un saluto che, però, lo stesso Brozovic pare non aver gradito...