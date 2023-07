Frattesi sceglie l'Inter: i retroscena del sì

MILANO - Un’irresistibile voglia di Inter. E se ancora qualcuno non l’aveva capito, Frattesi ne ha data un’altra dimostrazione. Non ha voluto aspettare nemmeno un minuto, infatti, per cominciare la sua nuova avventura, tanto che ieri pomeriggio è sbarcato a Milano (era in Sardegna in vacanza) per effettuare subito una parte delle visite mediche, quelle di idoneità al Coni. Addirittura, è anche atterrato in anticipo rispetto al previsto, ovvero poco prima delle 18. E in via Piranesi, dove è stato trasportato da un'auto della società, è stato accolto da alcune decine di tifosi, che l’hanno salutato con il coro che è tutto un programma «Frattesi uno di noi». Vestito completamente di nero, capelli biondo ossigenato, il centrocampista non si è sottratto alla piccola folla: un saluto, qualche selfie e sul volto sempre un sorriso soddisfatto, poi è scappato dentro. Una volta conclusa la visita, è tornato in albergo. Stamattina scatterà la seconda tappa dei controlli, quelli consueti all’Humanitas. Nel pomeriggio, invece, appuntamento in sede per firmare il quinquennale da 2,6-2,7 milioni a stagione, a cui seguiranno gli annunci di rito.