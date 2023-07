Inter, ufficiale l'arrivo di Cuadrado: i dettagli del contratto

Inter, ufficiale l'arrivo di Cuadrado: il comunicato del club

L'Inter ha annunciato con un comunicato ufficiale l'arrivo di Cuadrado. Nella nota apparsa sul sito dei nerazzurri, viene specificata anche la durata del contratto del giocatore colombiano, che sottoscrive un accordo annuale: "Juan Cuadrado è un nuovo giocatore dell'Inter. L'esterno colombiano ha sottoscritto un contratto con il Club nerazzurro fino al 30 giugno 2024".

Le parole di Cuadrado

Le prime parole di Cuadrado da nuovo giocatore dell'Inter: "Sono molto contento: ringrazio Dio per questa opportunità. Per me è un onore essere qui, in una delle più grandi squadre d'Europa: sono felice. Avevo tante offerte, l'Italia però è una seconda casa per me. La mia famiglia è molto legata a questo paese, c'era la possibilità di rimanere qui con una grandissima squadra, considerando la storia di questo Club: ho scelto l'Inter perché tutti sappiamo cosa rappresenta a livello mondiale. L'importante è che io e la mia famiglia stiamo bene, abbiamo avuto la possibilità di rimanere in quella che per noi è casa: sicuramente sarà la scelta migliore. Il mio vero punto di forza? L'allegria: cerco sempre di fare ogni cosa con il sorriso sulle labbra. In campo mi piace dimostrarla, penso che sia una delle mie caratteristiche più importanti", ha dichiarato Cuadrado nell'intervista rilasciata a Inter Tv.

I numeri di Cuadrado con la Juve

Il trasferimento di Cuadrado all'Inter ha lasciato stupiti molti tifosi nerazzurri, così come quelli della Juve, che lo hanno potuto ammirare con la maglia bianconera per ben otto anni, in cui ha totalizzato 314 presenze. Tra i numeri con il club torinese, meritano menzione i 65 assist e i 26 gol, di cui 4 realizzati proprio contro l'Inter. Insieme alla Juve, inoltre, Cuadrado ha vinto 5 Scudetti, 2 Supercoppe italiane e 3 volte la Coppa Italia.