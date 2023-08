Inter, porta blindata: finalmente arriva Sommer

MILANO - L’Inter ha il suo nuovo guardiano della porta. Dopo una lunga attesa Yann Sommer prenderà a tutti gli effetti l’eredità di André Onana , colmando un vuoto che per la squadra stava diventando allarmante considerato l’inizio di stagione ormai dietro l’angolo. Il trentaquattrenne svizzero già domattina farà le visite mediche e successivamente si aggregherà al gruppo. Firmerà un contratto sino al 2025, l’Inter ha concordato con il Bayern che pagherà la clausola da 6 milioni , ma non tutta e subito bensì dilazionata in due anni per ammortizzarne il peso . Troppo urgente la necessità tra i pali per l’Inter, così com’era alto il rischio per il Bayern di non incassare l’intero ammontare della clausola. I nerazzurri, infatti, da tempo puntavano a uno sconto e c’era anche la possibilità di un dimezzamento qualora Sommer avesse disputato il primo match ufficiale (il 12 luglio, Supercoppa di Germania) con i tedeschi. Da qui l’accelerata definitiva, che permetterà a Inzaghi di avere il nuovo portiere con due settimane di anticipo rispetto all’inizio del campionato.

Si va di corsa

Se tutto dovesse andare come da programma, Sommer si allenerà da subito con i nuovi compagni e mercoledì partirà con la squadra in direzione Salisburgo per prendere parte all’amichevole contro gli austriaci. Non è escluso un debutto lampo, vista la sua ottima integrità fisica e i recenti impegni in successione con il Bayern, che l’ha schierato titolare durante la tournée in Giappone contro City, Kawasaki e Liverpool. L’erede di Onana sarà un profilo d’esperienza, a 34 anni ancora titolare della nazionale svizzera e con oltre 700 partite tra i professionisti a tutti i livelli. Visto l’altro addio, quello di Handanovic, nei prossimi giorni i dirigenti nerazzurri valuteranno anche un ulteriore rinforzo tra i pali, tenendo fermo come terzo portiere il già arruolato Di Gennaro. Bisognerà capire il destino del giovane Stankovic e in cima alle preferenze c’è sempre Trubin che, però, lo Shakhtar valuta tanto e andrebbe in scadenza di contratto tra un anno.

Lazar a un passo

Nella giornata febbrile di ieri presso la sede nerazzurra il cerchio ha iniziato a stringersi anche attorno a Lazar Samardzic, che all’inizio della prossima settimana potrebbe fare le visite mediche a Milano e aggregarsi alla squadra. Accordi ormai definiti, per lui è pronto un quinquennale, dopo che ieri nell’amichevole tra Udinese e Al-Rayyan non è andato nemmeno in panchina visto il trasferimento imminente. In viale della Liberazione si è visto anche Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez, che ha fatto il punto con i dirigenti in vista di un possibile rinnovo del contratto in scadenza nel 2026. "Stiamo parlando della possibilità che Lautaro possa diventare ancora più felice - ha detto l’agente - L'Inter ha tutte le intenzioni di renderlo felice qui. Non contano solo i soldi quando ci sono il senso di appartenenza e una squadra competitiva su tutti i fronti". Per il capitano interista dall’Arabia Saudita nelle scorse settimane era arrivata l’offerta monstre di un quadriennale da 60 milioni di euro all'anno.