Inter in pressing su Arnautovic, ma Taremi è ancora in corsa

MILANO - Lo sprint finale per Carlos Augusto e la telenovela Samardzic occupano la prima linea, ma nelle retrovie l’Inter continua a lavorare per il suo nuovo attaccante. A una settimana dal via del campionato, questa è l’urgenza principale per dare un’alternativa concreta a Inzaghi oltre al tandem Lautaro-Thuram . Il rebus però non è di facile soluzione, soprattutto dopo che si sono dissolte le possibilità Lukaku e Scamacca a mercato in corso : una delle piste calde porta a Bologna, l’altra in Portogallo.

Arnautovic vuole tornare all'Inter, il Bologna fa muro

Su Arnautovic i rossoblù hanno alzato il muro, il direttore sportivo Sartori ha ribadito che «non è sul mercato e non ha un prezzo», ma i nerazzurri puntano forte sulla volontà del giocatore di tornare in un grande club a 34 anni. Un doppio ritorno, visto che era già in rosa nella squadra del Triplete. La posizione della punta è ancora in bilico, in Coppa Italia contro il Cesena è stato poco partecipe e, nonostante le parole davanti ai microfoni, il Bologna sta pensando a una possibile alternativa qualora dovesse aprirsi un buco in attacco con il campionato dietro l’angolo. Di certo l’Inter non sembra disposta ad andare oltre i 7-10 milioni, magari inserendo qualche bonus oppure un giocatore (Sensi in primis), anche perché l’austriaco viene visto più come alternativa a Correa rispetto a una soluzione definitiva per sistemare il reparto avanzato.

Inter, è Taremi l'alternativa ad Arnautovic

Su quest'ultima necessità offre più garanzie l’iraniano Taremi, che va in scadenza con il Porto nel 2024 e comunque si porta dietro una valutazione non indifferente di 30 milioni. Dal Portogallo parlano di un’offerta di 25 milioni che non avrebbe soddisfatto i lusitani, ingolositi dall’ampia concorrenza lievitata nell’ultima settimana. Su tutti c’è il Tottenham, rimasto orfano di un totem come Kane. All’estero è difficile (se non impossibile) inserire giocatori oltre al conguaglio, motivo per cui Sensi nelle ultime ore sarebbe stato accostato anche alla Salernitana in uno scambio con Dia per coprire gli attuali buchi a centrocampo dei campani. Il centrocampista ovviamente dovrebbe prima rinnovare, scongiurando così il rischio di perderlo a zero. La batteria degli attaccanti, infine, si è assottigliata ulteriormente, dopo che è stato trovato l’accordo con la Sampdoria per il prestito di Esposito.

A Ferrara ultima amichevole estiva per l'Inter

Ulteriori prove in attacco verranno fatte stasera a Ferrara (ore 20, diretta su Sky e Dazn), dove l’Inter nell’ultima amichevole estiva sfiderà gli albanesi dell'Klubi Sportiv Egnatia di fronte a più di diecimila spettatori. Rispetto alla vittoria di Salisburgo, Inzaghi potrà testare la coppia Lautaro-Thuram con l’argentino al rientro dopo aver superato l’affaticamento muscolare degli ultimi giorni. Si attendono risposte importanti, soprattutto dal francese, in quello che sarà l’ultimo test prima del debutto dal 1’ contro il Monza. La difesa sarà ancora orfana di Acerbi (dentro De Vrij al centro) mentre in porta dovrebbe esserci la staffetta tra Sommer e Audero, con quest’ultimo all’esordio a pochi giorni dall’ufficialità del suo arrivo. Sarà una trasferta lampo, con andata e ritorno in treno, per cercare risposte convincenti non solo dagli ultimi arrivati.