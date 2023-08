Clamoroso Inter, Samardzic ci ripensa: i motivi dell'intoppo della trattativa

Avrebbe potuto debuttare ieri sera in amichevole a Ferrara e invece Lazar Samardzic poco prima del fischio d’inizio è tornato a Udine. Verso le 19 ha lasciato l’albergo in cui alloggiava a Milano da giovedì, giorno in cui aveva superato le visite mediche, e il percorso inverso l’ha fatto anche Fabbian , inserito sin dal principio nella trattativa dai due club: per evitare stop troppo lunghi, entrambi si alleneranno a parte in attesa di sviluppi. La trattativa si muove su un crinale pericoloso, il passaggio della procura da Pimenta alla L10S Sports ha rimescolato le carte , con il padre del giocatore Mladen Samardzic che ha avanzato richieste più sostanziose all’Inter sia sulle commissioni sia sull’ingaggio. I nerazzurri non hanno intenzione di fare ulteriori passi in più, si aspettano una decisione quanto prima altrimenti considereranno chiuso (in senso negativo) l’affare. Sullo sfondo il West Ham osserva interessato, prima di compiere una mossa ufficiale, e allo stesso tempo in casa Udinese c’è irritazione per un cambio di piani a dir poco repentino rispetto a quanto pattuito, visto che con il campionato dietro l’angolo servono certezze da entrambe le parti.

Inter, il piano B

Sin da quando il mercato è entrato nel vivo, Samardzic ha rappresentato l’opzione preferita dell’Inter per poter aggiungere ulteriore qualità al centrocampo con un profilo giovane e inseguito da altre concorrenti. L’accelerazione compiuta lo scorso 29 luglio è stata vanificata dalle ultime vicissitudini, in particolar modo da quando Rafaela Pimenta ha deciso di sfilarsi dal ruolo di agente del calciatore a causa dell’entrata a gamba tesa compiuta dal padre del giocatore. Nel caso in cui saltasse l’affare, per poter completare il reparto i dirigenti dell’Inter dovranno decidere se trovare una soluzione interna oppure concentrarsi su altri nomi, come quello dello svincolato Pereyra, reputato non una priorità nelle settimane scorse e che potrebbe diventare un’alternativa last minute in caso di bisogno. Oltre alla trattativa per Arnautovic, infine, questa nuova settimana concretizzerà l’avvicendamento sulla fascia sinistra tra Gosens e Carlos Augusto. Il tedesco ieri non era a Ferrara (imminente il suo passaggio all’Union Berlino) mentre il brasiliano non è sceso in campo per la Coppa Italia con il Monza e dietro l’angolo ci sono le visite mediche a Milano prima della firma. Saranno fissate una volta concordati i dettagli contrattuali con il giocatore.