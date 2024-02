Zielinski e Taremi all'Inter, Ausilio ammette: "Stiamo trattando"

Ausilio e il rinnovo di Lautaro Martinez

Così invece sull'atteso prolungamento del contratto con l'Inter del capitano Lauraro Martinez: "Fiducia per il rinnovo? Se l'ha detto lui, non vedo perché non debba confermarlo io. Sicuramente c'è fiducia, ma soprattutto la stessa intenzione: entrambe le parti vogliono allungare questo rapporto. È normale che ci sia una negoziazione in corso: come in tutte le cose ci vuole pazienza - ha affermato Ausilio -, ma sono sicuro che si arriverà ad un accordo che accontenterà entrambe le parti".