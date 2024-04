Gudmundsson dal Genoa all'Inter con la formula Frattesi

Per Gudmundsson più Italia che Premier

Mantenendo il termine di paragone con l’affare Frattesi, è bene ricordare che, attorno al centrocampista, la concorrenza era nutritissima. E l’Inter la spuntò non solo per i buoni uffici tra Marotta e Carnevali, ma anche perché lo stesso Frattesi aveva fatto per tempo la sua scelta. Mettendo, appunto, la squadra nerazzurra in cima ai suoi desideri. Con Gudmundsson non siamo ancora a questo punto. Ma i segnali che provengono dall’entourage dell’islandese raccontano che la sua preferenza sarebbe quella di restare in serie A, piuttosto che lasciarla per approdare in Premier League, dove lo vuole il Tottenham. E allora, ragionando per logica, volendo rimanere in Italia, è evidente che non ci sarebbe una sistemazione migliore della squadra che si è appena laureata campione d’Italia. Ad ogni modo, i tasselli da sistemare sono ancora parecchi. E i tempi, come si è capito, non saranno stretti. Le prime mosse, però, fanno capire come Gudmundsson sia ormai una priorità per l’Inter.