Calciomercato Inter, occhi su Henrique: quanto chiede il Marsiglia

MILANO - Lo manda De Zerbi. E questo potrebbe già valere come certificato di garanzia. L’Inter, infatti, ha messo gli occhi su Luis Henrique , laterale brasiliano del Marsiglia , che ha letteralmente svoltato da quando sulla panchina della squadra francese si è accomodato l’allenatore italiano. Oltre a diventare titolare inamovibile gli ha fatto cambiare fascia - da quella sinistra, dove giocava a piede invertito, a quella destra, trasformandolo da solo offensivo ad esterno a tutta fascia . Così, a furia di gol (9) e assist (7), si è finalmente messo in luce, attirando l’interesse dell’Inter e non solo. Classe 2001, cresciuto nel Botafogo , Luis Henrique è sbarcato in Ligue 1 nell’estate 2020, quando non aveva nemmeno vent’anni. Forse troppo giovane, ha faticato ad emergere all’OM, tanto che nel 2022 è tornato per 18 mesi in prestito al Botafogo. Nemmeno il rientro in patria, però, lo ha acceso e così, nel gennaio 2024, eccolo di nuovo in terra transalpina, con le solite fortune alterne. Fino a che, come già sottolineato, non ha incrociato De Zerbi. Il tecnico italiano lo ha disciplinato e ha lavorato sulla sua fase difensiva, affinandone pure le qualità offensive.

Inzaghi vuole un’alternativa a Dumfries

Il cambio di ruolo, in ottica Inter, ha fatto la differenza. Vero che Dumfries ha appena rinnovato il suo contratto fino al 2028. Ma, evidentemente, serve un’alternativa, visto che Darmian va per i 36 anni. Ci sarebbe pure Zalewski ma ormai è più abituato a giocare a sinistra che a destra, fermo restando che il suo riscatto a 6 milioni è un’ipotesi comunque concreta. Insomma, un rinforzo a destra è necessario. Per di più le caratteristiche di Luis Henrique, ovvero velocità e abilità nel puntare l’uomo, sono proprio quelle che Inzaghi cerca. Facevano parte del bagaglio di Buchanan, che però in nerazzurro non ha avuto fortuna. A questo punto la speranza è che il Villarreal, dove è andato in prestito a gennaio, riscatti il canadese, sfruttando il diritto di ben 13 milioni.

Inter, lo sprint per Luis Henrique

Quella cifra, peraltro, sarebbe parecchio utile pure nella corsa a Luis Henrique. La sua esplosione, infatti, ha fatto alzare il prezzo del cartellino fino a superare i 30 milioni di euro. L’Inter non vorrebbe andare oltre i 25, ma c’è parecchia concorrenza, della Premier e pure del Bayern. Peraltro a vedere il derby c’erano sia il ds del Marsiglia Benatia sia l’allenatore del Bayern Kompany, che si sono incrociati in tribuna. Attenzione, però, perché il club nerazzurro per bruciare tutti potrebbe anticipare l’assalto, così da chiudere l’affare già per la finestra di inizio giugno.

Inter, gli altri affari in vista

In attesa di capire le evoluzioni attorno all’esterno brasiliano, ieri l’Inter ha ricevuto anche la visita di Helio Martins rappresentate di Gustavo Sà, 20enne trequartista portoghese del Famatiçao. Da tempo è sui taccuini nerazzurri. Dopo l’ingaggio di Sucic, però, altri nuovi arrivi a centrocampo dipenderanno dalle uscite.