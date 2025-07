L’Inter vende e poi compra: la priorità è Leoni

MILANO - Priorità Leoni per la difesa. Ma da qui in poi ogni acquisto dipenderà dalle uscite. Calhanoglu via solo in caso di offerta adeguata (sotto i 30 milioni non si scende), altrimenti il turco resterà perché è un giocatore troppo importante per essere svenduto o regalato . Mentre per l’attacco si valuterà un elemento con fantasia e di uno contro uno, ma in base alle occasioni che si presenteranno ( Hojlund è da considerare uscito dai radar) ed, evidentemente, se uscirà Taremi . Questo in sintesi ciò che emerso dall’incontro andato in scena ieri sera – dalle 18 alle 20 circa - nella sede nerazzurra tra Chivu e la dirigenza nerazzurra. Era un appuntamento previsto sin dal rientro dal Mondiale per club . Ma che non resterà isolato, perché il tecnico rumeno ha intenzione di frequentare spesso viale Liberazione, per essere aggiornato e coinvolto in ogni aspetto che riguardi la prima squadra.

Inter, si riparte il 26

Ad ogni modo, non si è parlato soltanto di mercato, perché c’è comunque un’estate da definire in tutti i suoi dettagli, tra preparazione e amichevoli da stabilire. Tanto per cominciare, è stato fissato il giorno del raduno, ovvero sabato 26 luglio. Si ritroveranno i reduci dal Mondiale per club, vale a dire chi ha staccato per ultimo. Chi è andato in vacanza subito, invece, tornerà al lavoro qualche giorno prima, presumibilmente il 21 o il 22. In merito alle amichevoli, la prova generale per il campionato dovrebbe essere a Monza. Possibile anche un’uscita con l’Olympiacos.

Inter, Leoni in pole

Tornando al mercato, Chivu ha ribadito come, dal suo punto di vista, il rinforzo più importante, dopo Sucic, Luis Henrique e Bonny, debba riguardare la difesa. E, in cima ai suoi desideri, continua ad esserci Leoni. Nonostante abbia solo 18 anni, è un elemento su cui si può già contare e fare affidamento. Lo ha verificato direttamente nella sua avventura a Parma, quando gli ha affidato in più occasioni la guida del reparto arretrato. Su Leoni c’è piena condivisione anche da parte della dirigenza, semmai il problema è il Parma, che continua a fare muro. E, in aggiunta, per partire all’assalto, l’Inter deve prima raccogliere risorse. Nei progetti nerazzurri, dovrebbe essere la cessione di Bisseck a finanziare la new-entry là dietro. Il prezzo del tedesco è 35-40 milioni: si aspetta solo l’offerta giusta dalla Premier.