Buchanan dall'Inter al Villarreal, è ufficiale: i dettagli dell'accordo

Buchanan al Villarreal, il comunicato del club spagnolo

Il comunicato ufficiale del club spagnolo: "Il Villarreal CF e l'Inter hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Tajon Buchanan, che giocherà per i Yellows per le prossime cinque stagioni. L'ala parteciperà domani alla sessione di allenamento presso la Città dello Sport José Manuel Llaneza. Tajon Trevor Buchanan (Brampton, Ontario, 8 febbraio 1999) è un calciatore versatile che può giocare sia sulla fascia destra sia su quella sinistra. Il canadese è un giocatore dalle grandi qualità fisiche. Possiede potenza fisica e velocità nella sua penetrazione. È un giocatore dirompente, capace di raggiungere la porta avversaria e di fornire assist. Prima di unirsi al Villarreal ha giocato per l'Inter, il Club Brugge e i New England Revolution. Buchanan è anche un nazionale canadese, con cui ha partecipato, tra le altre competizioni, alla Coppa del Mondo 2022. Con i Reds ha giocato un totale di 51 partite e segnato otto gol".

Buchanan al Villarreal: "Voglio tornare al mio livello migliore"

Sui canali social del Villarreal sono arrivate anche le prime parole da giocatore degli iberici di Buchanan: "Sono felice ed emozionato di giocare in Champions League. Voglio dimostrare di essere in grado di tornare al mio livello migliore in una delle competizioni più importanti del mondo. Il Villarreal è un club incredibile, che merita di giocare in Champions League. Sono molto felice di essere tornato qui".