Cagliari, Esposito è pronto: le cifre dell'affare con l’Inter

L'attaccante, in scadenza nel 2026, saluta il club nerazzurro
Cagliari, Esposito è pronto: le cifre dell'affare con l’Inter© Inter via Getty Images
Eleonora Trotta
1 min
Sebastiano Esposito è pronto per il Cagliari: non vede l’ora di raggiungere gli amici Elia Caprile e Michael Folorunsho e di iniziare la sua nuova avventura agli ordini del tecnico Fabio Pisacane. La volontà dell’attaccante di sposare il progetto dei rossoblù si è rivelata determinante e la stessa Inter ha dovuto prenderne atto. In questo periodo di colloqui e trattative ha stabilito tra l'altro un ottimo rapporto con il presidente Tommaso Giulini e i direttore Guido Angelozzi, che lo stima da diverso tempo. Le cifre dell’affare? Siamo sui 4 milioni di euro per il cartellino, mentre la percentuale sulla rivendita è rimasta fissata al 40%. Con l’ultimo via libera, l’attaccante campano potrà quindi sostenere le visite mediche (già prenotate) e firmare il contratto con i sardi. 

