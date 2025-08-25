Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Lookman tra Atalanta e Inter, tutta la verità: ecco perché risulta impraticabile

Oaktree aveva stanziato 100 milioni per la campagna acquisti dei quali una parte ricavata dalle cessioni: tutti i dettagli
Ivan Zazzaroni
1 min

Ecco perché l'acquisto di Ademola è diventato impraticabile oggi. Provo a chiarirlo amaramente.

Oaktree aveva stanziato 100 milioni per la campagna acquisti, dei quali una parte ricavata dalle cessioni. 

Con gli arrivi di Luis Henrique, Sucic, Bonny e Diouf la spesa è arrivata a 84. Meno i 40 del venduto, ne sono rimasti 16.

Prendo il respiro: giusto i soldi per un giovane. Se non fosse stato preso Diouf (25) Marotta avrebbe potuto disporre di 41 milioni, quelli per Lookman o Koné.

Sono tutto sudato: odio fare il commercialista quando si parla di sogni dei tifosi. Ma tant'è.

Tutte le news di Calciomercato Inter

