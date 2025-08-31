Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Taremi dall'Inter all'Olympiacos, è ufficiale: la formula dell'operazione

L'attaccante iraniano saluta il club nerazzurro dopo una stagione: l'annuncio del club ellenico e di quello nerazzurro
1 min

Mehdi Taremi saluta l'Inter: l'attaccante iraniano è ufficialmente un giocatore dell'Olympiacos. Ad annunciare il suo arrivo è stato il club greco attraverso un breve video su X nel quale si vede Taremi ricevere una chiamata dal club ellenico e rispondere: "Sì, è ufficiale, abbiamo un accordo. Non vedo l'ora di cominciare".

Il comunicato dell'Inter: "Taremi all'Olympiacos a titolo definitivo"

Nel contempo è arrivato il comunicato dell'Inter: "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Mehdi Taremi all'Olympiacos. L'attaccante classe 1992 si trasferisce a titolo definitivo". Taremi lascia i nerazzurri dopo una sola stagione con un bilancio complessivo di 43 presenze, 3 gol e 9 assist.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

