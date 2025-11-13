Mercato Inter, si cerca un portiere: tre i nomi in lizza per il dopo Sommer

MILANO - Rebus portiere: chi sarà il guardiano della porta dell’ Inter nella prossima stagione? Un quesito inevitabile, allo stato attuale. A cui, con il passare del tempo, diventa sempre più urgente dare una risposta. Oggi il titolare è Sommer . Come Chivu ha ribadito nel momento in cui, dopo il match con la Juventus , si era sollevato qualche dubbio attorno allo svizzero, che ha il contratto in scadenza e che compirà 37 anni tra un mese. L’idea, però, era di dare uno spazio consistente - più della scorsa stagione, evidentemente - anche a Martinez, così da testarlo in maniera più efficace.

Martinez in difficoltà dopo l'incidente

Il percorso in questo senso era già cominciato, come dimostrato dalle due gare giocate consecutivamente con Sassuolo e Cagliari. Lo scenario, però, è inevitabilmente cambiato nel momento in cui il Martinez è rimasto coinvolto nell’incidente che ha provocaato la morte di uomo disabile di 81 anni. Le indagini sono in corso, le indicazioni emerse finora non attribuirebbero colpe specifiche al portiere spagnolo, tuttavia esistono le conseguenze psicologiche per un fatto così grave. Un conto insomma è il recupero del calciatore, e Martinez è già tornato in panchina, un altro quello dell’uomo. Tanto che sempre Chivu ha ammesso le sue difficoltà e la necessità di supporto e di sostegno.

Gli scenari futuri

L’Inter, intesa come società, ma anche come squadra, da questo punto di vista non si è sottratta. E continuerà ad appoggiare e a stare vicino all’ex Genoa. D’altra parte, però, ci sono necessità tecniche che devono essere affrontate con la giusta tempistica. Vero che la stagione è ancora lunga, ma una decisione sul portiere non può essere procrastinata eccessivamente. Cominciando da Sommer, è difficile immaginare un rinnovo del suo contratto: la sua carta d’identità, infatti, non mente. Per Martinez, invece, occorrerà attendere. Ma a questo punto non è da escludere che possa continuare a fare il secondo, ma di un nuovo portiere.

I possibili eredi di Sommer

Il club nerazzurro stava già visionando e studiando profili. Quindi, non si tratta di partire da zero. Al contrario, negli uffici di viale Liberazione ci sono già alcuni file aperti e in fase di valutazione. Un paio di nomi sono già emersi. E sono quelli di Caprile del Cagliari e di Atubolu del Friburgo. La new entry, invece, è Suzuki del Parma, al di là del recente infortunio. Il dettaglio in comune è la giovane età, visto che ormai è questa la direzione imboccata. Caprile ha 24 anni, gli altri due si fermano a 23. Fanno anche tutti parte delle rispettive nazionali, seppure l’unico che giochi con regolarità è Suzuki, che ha già accumulato 21 presenze con il Giappone, mentre gli altri due sono appena entrati nel giro e devono ancora debuttare. Al momento, inoltre, tra clausole e valutazioni non hanno prezzi esorbitanti e anche questo è un aspetto di cui tenere conto: di base, infatti, Oaktree non prende in considerazione investimenti per un singolo giocatore superiori ai 25 milioni. Significa allora che, mettendo in stand by Martinez, si tratta innanzitutto di capire chi abbia le qualità non solo tecniche, ma anche nervose, e quindi la personalità, per diventare il nuovo numero uno dell’Inter. La risposta non tarderà.