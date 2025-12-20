Dalla benedizione di Messi al nuovo prestito: cosa succede adesso con Valentin Carboni

“Ha un grande futuro: bisogna approfittarne, così come molti altri ragazzi che arrivano qui con molta convinzione". Leo Messi parlava così di Valentin Carboni , in occasione dell’amichevole di preparazione alla Coppa America contro il Guatemala, poi vinta dall' Argentina . Era giugno 2024 e, in quel periodo, il giovane fantasista veniva descritto come un predestinato. Il grave infortunio al Marsiglia, dove era in prestito la scorsa stagione, ha sicuramente inciso sul suo rendimento, ma l’ Inter resta ovviamente convinta delle sue potenzialità e per questo sta valutando la soluzione migliore per farlo giocare con maggiore continuità.

Le opzioni per il futuro di Valentin Carboni

Il Parma è sicuramente in pressing e resta una delle principali corteggiatrici del ragazzo. Si segnala anche l’interesse del Sassuolo, ma presto potrebbero spuntare altre opportunità. L’Inter e il Genoa hanno comunque già parlato dell’interruzione del prestito e presto ci sarà un nuovo contatto anche con l’agente del classe 2005, per studiare e pianificare le prossime mosse.