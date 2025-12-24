Palestra, che intrigo: l’Inter lo vuole ma intorno c’è grande movimento. Cosa succede

Cagliari, Atalanta e Inter: l’intreccio è servito. E al centro c’è Palestra : in prestito in Sardegna, ma di proprietà del club bergamasco e soprattutto oggetto dei desideri di viale Liberazione per il futuro. Lo scenario, però, potrebbe cambiare già durante il mese di gennaio. Dipenderà da una serie di incastri. Nel frattempo, però, alcuni ingranaggi hanno già cominciato a girare.

La compensazione

Il Cagliari, infatti, per rinforzare la squadra a metà stagione ha messo nel mirino altri due giocatori dell’Atalanta. Si tratta di Brescianini (piace pure alla Lazio) e Maldini: a caccia di un maggiore impiego, entrambi avrebbero già dato la loro disponibilità al trasferimento nella squadra isolana. A Bergamo, però, frenano e temporeggiano, con l’intento di capire le differenti opportunità di mercato destinate a sbocciare nei prossini giorni. Ebbene, in questo senso, a Cagliari hanno un sospetto. Ovvero che, in ottica Atalanta, Bresciani e Maldini potrebbero trasformarsi in pedine utili per compensare l’interruzione anticipata del prestito di Palestra.

L'esplosione di Palestra

Una prospettiva del genere, però, avrebbe un significato. O che l’Atalanta voglia rinforzarsi in proprio con il rientro di Palestra. Oppure che si voglia cavalcare l’eventualità di una sua cessione immediata, capitalizzandone subito l'eccellente prima parte di stagione. Il 20enne esterno di Buccinasco, infatti, già adesso vale 35-40 milioni. Garantirsi quella cifra a gennaio, permetterebbe alla società bergamasca di andare a caccia di rinforzi per inseguire la risalita in campionato e per tentare di allungare la campagna europea, avendo la chance di qualificarsi direttamente agli ottavi.

Gli scenari

L’ulteriore dubbio, a questo punto, è che qualche club abbia già bussato alla porta dell’Atalanta, prospettando l’affare. L’Inter è certamente un’ipotesi. Ma non è da escludere, anzi, è molto probabile che si siano mosse anche altre squadre, estero compreso. Ora che l’intreccio è sul tavolo, si tratta di capire se l’Inter abbia intenzione, e pure le possibilità, di sbrogliarlo. Come noto, una volta emersi i tempi lunghi per il recupero di Dumfries, la prima idea nerazzurra è stata quella di gestire l’assenza dell’olandese con le soluzioni interne, a cominciare da Luis Henrique. Solo che il brasiliano, al di là di qualche fiammata, continua a non dare sostanziali certezze. Insomma, dentro al club sono ripartite le riflessioni. E non è da escludere che i piani possano cambiare. Del resto, gennaio e febbraio sono mesi fondamentali nella prospettiva di ciò che accadrà nel resto della stagione, tra campionato e Champions, in particolare se l’Inter non riuscisse a chiudere la prima fase di Champions nei primi 8 posti, dovendo così cominciare la seconda fase dai play-off.

Gli incroci di mercato

Attenzione, quindi, a quello che accadrà proprio domenica a Bergamo. Atalanta e Inter, infatti, si sfideranno sul campo, ma ci sarà pure l’incrocio tra le rispettive dirigenze. Facile, quindi, che, al di là dei classici convenevoli (i rapporti sono ottimi), ci scappi pure una chiacchierata su Palestra. La scelta è tutta dell’Inter: provare ad affondare il colpo per l'esterno, anche per bruciare la concorrenza, oppure prendere ancora tempo, nella speranza di affrontare la questione solo in vista della prossima stagione?