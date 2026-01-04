Inter, quando si può chiudere Frattesi al Galatasaray

È in fase avanzata la trattativa tra l’Inter e il Galatasaray per Davide Frattesi. Da quanto trapela, il club turco è molto determinato a chiudere l’affare, che potrebbe andare in porto già nei prossimi giorni. Il centrocampista ha aperto alla destinazione, un’ulteriore conferma sull’assenza di offerte concrete dall’Italia. La Juve, come raccontato su queste pagine, cerca infatti un profilo con caratteristiche diverse: un play, come richiesto da Luciano Spalletti fin dal giorno del suo insediamento.