domenica 4 gennaio 2026
Inter, quando si può chiudere Frattesi al Galatasaray

Il centrocampista nerazzurro, in uscita dal club nerazzurro, ha aperto alla società turca
Eleonora Trotta
1 min
TagsDavide FrattesiInter

È in fase avanzata la trattativa tra l’Inter e il Galatasaray per Davide Frattesi. Da quanto trapela, il club turco è molto determinato a chiudere l’affare, che potrebbe andare in porto già nei prossimi giorni. Il centrocampista ha aperto alla destinazione, un’ulteriore conferma sull’assenza di offerte concrete dall’Italia. La Juve, come raccontato su queste pagine, cerca infatti un profilo con caratteristiche diverse: un play, come richiesto da Luciano Spalletti fin dal giorno del suo insediamento. 

Le cife di Frattesi al Galatasaray

Per quanto riguarda le cifre, siamo in linea con le richieste dell’Inter (30-35 milioni di euro), anche se in questo caso si tratta di un prestito oneroso con un riscatto obbligatorio solo al raggiungimento di determinati obiettivi.

 

 

Tutte le news di Calciomercato Inter

