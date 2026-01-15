Calciomercato Inter, torna Perisic per sostituire Dumfries: ecco l’idea dei nerazzurri
MILANO - Ritrovare Dumfries già entro la fine febbraio sarebbe già un’ottima notizia per l’Inter. "Sta recuperando più velocemente del previsto - ha confermato Marotta - Metà febbraio? Siamo ottimisti". Manca ancora un mese e mezzo, però. E l’olandese, in occasione di altri stop, aveva impiegato parecchio a recuperare la condizione. Insomma, un’aggiunta sulla corsia di destra resta un’opzione di qui a fine gennaio. Con la necessità, però, che si tratti di un profilo pronto, che non abbia bisogno di ambientarsi in una nuova realtà. E proprio in quest’ottica nelle ultime ore è spuntato il nome di Perisic, che dalle parti nerazzurra ha lasciato ottimi ricordi e che nel Psv Eindhoven gioca indifferentemente a sinistra come a destra. Certo, giusto il 2 febbraio compirà 37 anni, ma come soluzione tampone avrebbe la sua logica. Ebbene, sembra che da viale Liberazione qualche sondaggio sia partito. Senza, però, trovare terreno fertile dentro il club olandese. A differenza del croato che, invece, sarebbe intrigato dalla possibilità di un altro ritorno alla Pinetina.
La situazione di Frattesi
Potrebbe anche essere una questione di tempi, nel senso che il Psv sta inseguendo la qualificazione ai playoff di Champions e, quindi, a fine mese potrebbe diventare più malleabile. Sempre in merito a elementi già potenzialmente abili e arruolabili, quando il Nottingham Forrest, nei giorni scorsi, ha chiesto informazioni su Frattesi, l’Inter, oltre a dettare le proprie condizioni - 35 milioni per il cartellino, eventualmente da raggiungere attraverso un prestito con obbligo di riscatto - avrebbe ipotizzato uno scambio con Ndoye, ex-Bologna. Porta chiusa, però, da parte della società inglese, che si è fermata anche per Frattesi. Procede decisamente meglio, invece, l’operazione Mlacic, gioiellino classe 2007 dell’Hajduk Spalato. Con la squadra croata l’intesa è stata raggiunta sulla base di circa 5 milioni, con il difensore che resterà fino a fine stagione a Spalato. L’idea è che la prossima settimana possa volare a Milano per effettuare le visite mediche.