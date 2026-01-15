Calciomercato Inter, torna Perisic per sostituire Dumfries: ecco l’idea dei nerazzurri

MILANO - Ritrovare Dumfries già entro la fine febbraio sarebbe già un’ottima notizia per l’Inter. "Sta recuperando più velocemente del previsto - ha confermato Marotta - Metà febbraio? Siamo ottimisti". Manca ancora un mese e mezzo, però. E l’olandese, in occasione di altri stop, aveva impiegato parecchio a recuperare la condizione. Insomma, un’aggiunta sulla corsia di destra resta un’opzione di qui a fine gennaio. Con la necessità, però, che si tratti di un profilo pronto, che non abbia bisogno di ambientarsi in una nuova realtà. E proprio in quest’ottica nelle ultime ore è spuntato il nome di Perisic, che dalle parti nerazzurra ha lasciato ottimi ricordi e che nel Psv Eindhoven gioca indifferentemente a sinistra come a destra. Certo, giusto il 2 febbraio compirà 37 anni, ma come soluzione tampone avrebbe la sua logica. Ebbene, sembra che da viale Liberazione qualche sondaggio sia partito. Senza, però, trovare terreno fertile dentro il club olandese. A differenza del croato che, invece, sarebbe intrigato dalla possibilità di un altro ritorno alla Pinetina.