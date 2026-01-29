Palestra, Inter e Juve attente: le big inglesi fanno sul serio

Assist, gol e prestazioni da vero top player: Marco Palestra è di fatto una certezza. Il giovane esterno destro ha letteralmente stregato le big italiane e straniere, grazie a lunga serie di performance di assoluto livello: continua a dominare sulla sua fascia di competenza con le sue qualità, come dribbling, corsa e grande personalità. Pur essendo destro, conduce la palla con il sinistro. Ed è proprio questo, al di là della sua versatilità, a renderlo molto imprevedibile nei duelli uno contro uno.

L’esterno è in prestito secco al Cagliari e l'Atalanta aveva già previsto un ritorno alla base a giugno. Oggi il classe 2005 vale 40-45 milioni di euro e a fine campionato servirà un’offerta molto importante per convincere la Dea, proprietaria del cartellino, a cederlo.

L'interesse delle società inglesi



In questa stagione, Palestra è stato osservato dai più grandi club inglesi. Di fatto, tutte le big della Premier hanno inviato i propri emissari per appuntare i dati del calciatore. Parliamo, infatti, di un predestinato, di un talento che ha bruciato le tappe collezionando in 13 mesi otto debutti, dalla C alla Champions.

Il forte pressing delle società inglesi ovviamente è arrivato anche alle orecchie di Inter e Juventus, che dovranno quindi essere molto vigili sul mercato. Prima i bianconeri la scorsa estate, poi i nerazzurri hanno infatti preso contatti con l’entourage del classe 2005 per ribadire il proprio interesse. Nel mezzo ci sono state le mosse del Napoli, mentre nel gennaio 2025 l’Atalanta ha ricevuto un’offerta della Roma da 20 milioni di euro, che lo aveva messo nel mirino prima di prendere Rensch.

L'intuizione del Cagliari

All’epoca la Dea lo riteneva incedibile, avendo già in precedenza respinto diverse offerte dall’estero. L'ex allenatore dell'Atalanta Juric, la scorsa estate, lo ha messo sul mercato, e l’operazione con il Cagliari è stata subito impostata sulla base di un prestito. La Dea, infatti, non voleva perdere il controllo su Palestra che, come da programmi, la prossima estate sarà un protagonista assoluto del calciomercato. L'esterno dei sardi è uno dei due soli difensori nati dal 2005 in avanti ad aver preso parte ad almeno cinque reti nei maggiori cinque campionati in corso. A soli 20 anni, è il terzo difensore d’Europa come dribbling riusciti ed è quello che ha vinto più duelli (143) in serie A in questa stagione. Insomma, parliamo di numeri impressionanti che hanno già conquistato tutte le big italiane e straniere.

