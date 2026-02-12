Pavard male a Marsiglia: nel mirino dei tifosi, potrebbe tornare all’Inter

Il futuro di Benjamin Pavard in questo momento è tutt’altro che scontato. Il francese non ha convinto finora al Marsiglia , dove è approdato la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Un’opzione sui cui l’ Inter pensava di poter contare, ma che ora è fortemente a rischio, considerando il rendimento non all’altezza del giocatore, finito anche pesantemente nel mirino dei tifosi. L’arrivo del nuovo allenatore potrebbe far scattare qualcosa in lui e magari portarlo a invertire il trend stagionale sicuramente al di sotto delle attese.

Pavard e il ritorno a Milano

Altrimenti, non ci sarà margine per evitare l’addio tra pochi mesi. Pavard farebbe in quel caso rientro a Milano, ma anche lì soltanto di passaggio. Anche perché l’unica certezza nella vicenda è che l’Inter non ha intenzione di riservargli un posto in rosa. Dettaglio risaputo e che probabilmente in sede di mercato porterà a rivedere al ribasso le aspettative dal punto di vista economico sulla cessione. Toccherà eventualmente ad Ausilio risolvere la questione e trovare una soluzione definitiva.