venerdì 20 febbraio 2026
Da Vicario a Potuluski: la lista di mercato dell’Inter per giugno

Le trattative dei nerazzurri in vista della prossima stagione: in pole il portiere italiano
Eleonora Trotta
2 min

L’Inter continua a pensare a Guglielmo Vicario. Il portiere del Tottenham è un pallino dei nerazzurri e, già nei mesi scorsi, ha ribadito la propria disponibilità per un ritorno in Italia. I contatti quindi sono già partiti, ma servirà del tempo per impostare eventualmente una trattativa tra le due società. L’Inter è infatti pronta a muoversi solo a determinate condizioni, senza esporsi per un investimento economico troppo impegnativo. Il nodo resta quindi la valutazione fissata dagli Spurs: parliamo di circa 25-30 milioni di euro per far partire l’estremo difensore nella prossima sessione di mercato. Vicario è stato vicinissimo all’Inter nell’estate della cessione di André Onana al Manchester United. All’epoca, i contatti con il classe ’96 erano costanti, ma il blitz degli inglesi alla fine si è rivelato decisivo.

Il nome nuovo per la difesa

Il feeling tra le parti non si è però mai interrotto, considerando che il ds Piero Ausilio resta uno storico estimatore del ragazzo. I rapporti con l’entourage del giocatore sono poi ottimi e potrebbero avere un ruolo decisivo nell’affare. Non solo il portiere. L’Inter resta focalizzata sul ringiovanimento della difesa e tra i nomi sul taccuino dei dirigenti nerazzurri c’è anche quello di Kacper Potulski del Mainz. Il centrale polacco, classe 2007, è molto stimato per la sua fisicità e rapidità. In questa stagione è stato seguito dagli osservatori di diversi club italiani, tra cui Milan, Juve, Como e appunto Inter. Molto apprezzato anche in Inghilterra, viene considerato un talento con ottimi margini di miglioramento.

