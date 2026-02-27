Inter, la Reds passion: Curtis Jones torna di moda e c'è un intreccio con Frattesi

L’ arrivo ormai imminente della primavera coinciderà in casa Inter con le prime mosse concrete in vista del futuro. La dolorosa e prematura eliminazione dall’Europa dà comunque già in questo momento alla dirigenza di viale della Liberazione la possibilità di prevedere quale possa essere il perimetro entro il quale lavorare nel prossimo mercato. Questo a prescindere da come finiranno campionato e Coppa Italia , che mettono in palio un margine sicuramente più ridotto rispetto alla Champions. L’obiettivo in viale della Liberazione sarà quello di creare i presupposti per essere ovviamente ancora competitivi in Italia, ma anche per garantirsi un futuro importante in campo internazionale. Marotta e Ausilio dovranno essere bravi a consolidare quel circolo virtuoso innescato dall’equilibrio tra squadra competitiva e risultati sportivi. Con uno sguardo sempre attento ai costi ovviamente, ma senza dimenticare che proprio grazie ai traguardi raggiunti in campo, più di ogni altra cosa, il club ha potuto risollevare negli anni le sue condizioni economiche.

Curtis Jones torna di moda

Rinforzare la squadra, dunque, è una missione che richiede l’impegno da parte di tutti, proprietà inclusa. Il club già immagina che la prossima sessione di mercato, in cui si dovranno fare tante cose, possa essere in parte finanziata anche dal player trading: i calciatori in uscita, tra coloro che sono in scadenza di contratto e quelli che immaginano già il loro futuro altrove, di sicuro libereranno un gruzzoletto importante sul costo squadra. Una dinamica fisiologica e diffusa, figlia di esigenze tecniche più che economiche. In entrata serviranno giocatori che possano portare freschezza, entusiasmo e qualità, proprio per dare prospettiva al progetto. Non è escluso che possa tornare di moda il nome di Curtis Jones, già inseguito a gennaio. A giugno entrerà nell’ultimo anno di contratto e questo ridurrà sicuramente i costi. Al tempo stesso potrebbe attirare altre pretendenti sul giocatore, che a oggi non sembra avere alcuna voglia di rinnovare con i Reds.

L'intreccio con Frattesi

Chivu si era innamorato di lui in Inter-Liverpool e vedrebbe sicuramente di buon occhio un nuovo affondo. Dovesse uscire Frattesi, come auspicano sia il club che il giocatore, potrebbe aprirsi un varco importante. A patto che i nerazzurri continuino da subito a consolidare l’asse con l’entourage del giocatore, lo stesso di Akanji, proprio nel tentativo di anticipare la concorrenza. Chissà che con gli inglesi non si possa anche creare uno spiraglio per un altro giocatore tanto apprezzato da Chivu: se a fine stagione dovessero decidere di spedire Leoni altrove per recuperare tranquillità e continuità dopo il brutto infortunio, Milano potrebbe essere la destinazione adatta.