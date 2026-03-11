Rinnovi Inter: Bisseck e Carlos Augusto le priorità. Dimarco al sicuro

MILANO - Due delle variabili che influenzeranno inevitabilmente la strategia di mercato dell’Inter la prossima estate sono i giocatori in scadenza e quelli in attesa di rinnovo. Fa parte del gioco d’incastri, a livello tecnico ed economico, alla ricerca dell’equilibrio migliore per garantire prospettiva al progetto e una competitività più alta possibile. Anche perché l’intenzione dell’Inter è quella di preservare la base di partenza attraverso interventi mirati e senza stravolgimenti eccessivi. Gli accordi con Bisseck e Carlos Augusto, in questo senso, servirebbero a blindare due pedine su cui ci sono già state in passato attenzioni di altri club. I discorsi con i rispettivi entourage sono già partiti, nel tentativo di riconoscere al tedesco lo status raggiunto nell’arco della stagione e una gratificazione al brasiliano per l’affidabilità dimostrata. Il contratto attuale di Bisseck è fino al 2029, con un ingaggio a 1,5 milioni di euro: l’obiettivo è allungare la scadenza e aumentare lo stipendio, magari finendo un po’ al di sotto rispetto al raddoppio che ha in mente il procuratore del ragazzo. Su Carlos Augusto, invece, la questione non è soltanto economica. L’ex Monza ha un contratto che scade nel 2028 e l’ambizione di trovare sempre più spazio. L’Inter è disposta a far salire il suo ingaggio anche oltre i 3 milioni, potendo contare sul decreto crescita, ma non può di certo garantirgli la prospettiva della titolarità. Toccherà a lui decidere nelle prossime settimane anche in base a quelli che saranno eventualmente gli ammiccamenti di altri club.