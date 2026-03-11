Rinnovi Inter: Bisseck e Carlos Augusto le priorità. Dimarco al sicuro
MILANO - Due delle variabili che influenzeranno inevitabilmente la strategia di mercato dell’Inter la prossima estate sono i giocatori in scadenza e quelli in attesa di rinnovo. Fa parte del gioco d’incastri, a livello tecnico ed economico, alla ricerca dell’equilibrio migliore per garantire prospettiva al progetto e una competitività più alta possibile. Anche perché l’intenzione dell’Inter è quella di preservare la base di partenza attraverso interventi mirati e senza stravolgimenti eccessivi. Gli accordi con Bisseck e Carlos Augusto, in questo senso, servirebbero a blindare due pedine su cui ci sono già state in passato attenzioni di altri club. I discorsi con i rispettivi entourage sono già partiti, nel tentativo di riconoscere al tedesco lo status raggiunto nell’arco della stagione e una gratificazione al brasiliano per l’affidabilità dimostrata. Il contratto attuale di Bisseck è fino al 2029, con un ingaggio a 1,5 milioni di euro: l’obiettivo è allungare la scadenza e aumentare lo stipendio, magari finendo un po’ al di sotto rispetto al raddoppio che ha in mente il procuratore del ragazzo. Su Carlos Augusto, invece, la questione non è soltanto economica. L’ex Monza ha un contratto che scade nel 2028 e l’ambizione di trovare sempre più spazio. L’Inter è disposta a far salire il suo ingaggio anche oltre i 3 milioni, potendo contare sul decreto crescita, ma non può di certo garantirgli la prospettiva della titolarità. Toccherà a lui decidere nelle prossime settimane anche in base a quelli che saranno eventualmente gli ammiccamenti di altri club.
Dimarco, la bandiera dell'Inter
L’altra trattativa per il rinnovo destinata ad accendersi presto è quella per Federico Dimarco, lui sì imprescindibile sulla corsia mancina dell’Inter. La scadenza nel 2027 non genera apprensione: non soltanto perché l’unità di vedute non sembra essere in discussione, ma anche perché il club di viale della Liberazione conserva una clausola unilaterale per estendere il contratto di un anno che tiene la dirigenza al riparo da qualsiasi rischio. La sensazione forte è che comunque non ce ne sarà bisogno: l’intenzione di mettere il giocatore ancora più al centro del progetto c’è ed è forte. In questo momento l’attenzione va prevalentemente sul campo, ma gli altri discorsi non saranno tralasciati.
Inter, i contratti in scadenza
Rimane sotto osservazione anche il discorso legato ai giocatori in scadenza. Tra porta e difesa sono almeno due le caselle che sembrano destinate a liberarsi tra tre mesi. Dei cinque elementi in totale, più il terzo portiere Di Gennaro, sono sicuri di salutare l'Inter sia Acerbi che Darmian. È molto probabile che alla fine non saranno gli unici, ma qualche riflessione ancora la meritano i fascicoli di De Vrij, al fine di non rivoluzionare del tutto la difesa e Mkhitaryan, viste le ultime parole sul suo futuro. Sembra proiettato altrove, infine, Sommer: l'unico spiraglio di permanenza per lo svizzero potrebbe aprirsi per un eventuale ruolo da vice.
MILANO - Due delle variabili che influenzeranno inevitabilmente la strategia di mercato dell’Inter la prossima estate sono i giocatori in scadenza e quelli in attesa di rinnovo. Fa parte del gioco d’incastri, a livello tecnico ed economico, alla ricerca dell’equilibrio migliore per garantire prospettiva al progetto e una competitività più alta possibile. Anche perché l’intenzione dell’Inter è quella di preservare la base di partenza attraverso interventi mirati e senza stravolgimenti eccessivi. Gli accordi con Bisseck e Carlos Augusto, in questo senso, servirebbero a blindare due pedine su cui ci sono già state in passato attenzioni di altri club. I discorsi con i rispettivi entourage sono già partiti, nel tentativo di riconoscere al tedesco lo status raggiunto nell’arco della stagione e una gratificazione al brasiliano per l’affidabilità dimostrata. Il contratto attuale di Bisseck è fino al 2029, con un ingaggio a 1,5 milioni di euro: l’obiettivo è allungare la scadenza e aumentare lo stipendio, magari finendo un po’ al di sotto rispetto al raddoppio che ha in mente il procuratore del ragazzo. Su Carlos Augusto, invece, la questione non è soltanto economica. L’ex Monza ha un contratto che scade nel 2028 e l’ambizione di trovare sempre più spazio. L’Inter è disposta a far salire il suo ingaggio anche oltre i 3 milioni, potendo contare sul decreto crescita, ma non può di certo garantirgli la prospettiva della titolarità. Toccherà a lui decidere nelle prossime settimane anche in base a quelli che saranno eventualmente gli ammiccamenti di altri club.
Dimarco, la bandiera dell'Inter
L’altra trattativa per il rinnovo destinata ad accendersi presto è quella per Federico Dimarco, lui sì imprescindibile sulla corsia mancina dell’Inter. La scadenza nel 2027 non genera apprensione: non soltanto perché l’unità di vedute non sembra essere in discussione, ma anche perché il club di viale della Liberazione conserva una clausola unilaterale per estendere il contratto di un anno che tiene la dirigenza al riparo da qualsiasi rischio. La sensazione forte è che comunque non ce ne sarà bisogno: l’intenzione di mettere il giocatore ancora più al centro del progetto c’è ed è forte. In questo momento l’attenzione va prevalentemente sul campo, ma gli altri discorsi non saranno tralasciati.