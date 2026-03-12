Inter, Alisson e Vicario per il dopo Sommer: il piano per il nuovo portiere

Vicario già sondato dai nerazzurri

Nello stesso campionato però gioca quello che al momento è il profilo più concreto in assoluto per i nerazzurri. Si tratta di Guglielmo Vicario. L’ex Empoli è più giovane di quattro anni di Alisson e percepisce circa la metà dell’ingaggio del portiere del Liverpool. L’avventura con la maglia degli Spurs sembra ormai al capolinea e questo ha acceso su di lui i riflettori di diverse squadre: toccherà capire se l’Inter sarà in grado, attraverso il lavoro che sta già facendo in queste settimane, di anticipare e battere la concorrenza. Ausilio ha già incassato la disponibilità del giocatore a tornare in Serie A, punto di partenza comunque importante. Le alternative potrebbero portare a nomi dall’estero come quello di Lunin del Real Madrid o altri già sondati in Italia come Caprile, mentre rimane complicato ipotizzare l’assalto a Carnesecchi per quella che è ormai la valutazione del portiere dell’Atalanta.