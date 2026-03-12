Inter, Alisson e Vicario per il dopo Sommer: il piano per il nuovo portiere
MILANO - Tante cose dovrà fare l’Inter in estate, alcune più importanti di altre. Una delle questioni da affrontare con maggiore urgenza, ad esempio, riguarda il futuro della porta. Nella prossima sessione di mercato i nerazzurri si ritroveranno, infatti, a dover individuare un titolare a cui affidare la responsabilità. Sommer dopo tre stagioni è destinato a lasciare spazio a un nuovo portiere. Ormai in scadenza di contratto, l’ex Bayern Monaco sembra proiettato al ritorno in Svizzera, ma rimane anche in attesa di capire se da altri campionati arriveranno offerte.
Inter, Sommer ai saluti e Martinez non convince
Se tutto fosse andato secondo i piani del club, che fino a un certo momento sembravano essere anche quelli di Chivu, il primo candidato a raccogliere l’eredità dello svizzero sarebbe stato Josep Martinez. Ma la realtà al momento è ben diversa. Lo spagnolo, che in verità quando chiamato in causa non ha mai commesso errori particolari, non è riuscito a garantirsi una continuità tale da mettere in discussione le gerarchie a stagione in corso. Non solo, considerando che da settimane ormai il club nerazzurro ha cominciato il giro d’orizzonti alla ricerca di un altro portiere, sembra non avere alcuna chance di essere considerato in lizza per colmare il vuoto che lascerà Sommer. Si capirà più avanti, in base a eventuali offerte e alla voglia di mettersi in discussione altrove, se a quel punto si libererà ad Appiano Gentile anche il suo armadietto.
Alisson nella lista di mercato dell'Inter
L’Inter intanto è concentrata sul prossimo numero uno. Se in casa nerazzurra potessero esprimere un desiderio, la scelta sarebbe quella di Alisson Becker, portiere del Liverpool e della nazionale brasiliana. Classe 1992, ha già giocato in Italia e dal punto di vista tecnico rappresenterebbe una garanzia. Il contratto in scadenza nel 2027 ha portato di recente i dirigenti di viale della Liberazione ad analizzare la situazione nel tentativo di capire se potesse diventare un’opportunità. Il giocatore sembra però orientato a non lasciare i Reds. Non esclude di trasferirsi altrove a parametro zero tra un anno, magari sempre in Premier, per poter strappare un nuovo contratto a cifre vicine ai circa 6 milioni che percepisce oggi.
Vicario già sondato dai nerazzurri
Nello stesso campionato però gioca quello che al momento è il profilo più concreto in assoluto per i nerazzurri. Si tratta di Guglielmo Vicario. L’ex Empoli è più giovane di quattro anni di Alisson e percepisce circa la metà dell’ingaggio del portiere del Liverpool. L’avventura con la maglia degli Spurs sembra ormai al capolinea e questo ha acceso su di lui i riflettori di diverse squadre: toccherà capire se l’Inter sarà in grado, attraverso il lavoro che sta già facendo in queste settimane, di anticipare e battere la concorrenza. Ausilio ha già incassato la disponibilità del giocatore a tornare in Serie A, punto di partenza comunque importante. Le alternative potrebbero portare a nomi dall’estero come quello di Lunin del Real Madrid o altri già sondati in Italia come Caprile, mentre rimane complicato ipotizzare l’assalto a Carnesecchi per quella che è ormai la valutazione del portiere dell’Atalanta.
