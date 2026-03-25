Thuram è spento, si accende la Premier: l'Inter chiede almeno 70 milioni

MILANO - Caso o rebus? Di sicuro, sopra la testa di Thuram c’è un punto interrogativo grosso così. Che cos’ha? Perché non riesce a tornare quello di due anni fa? Sono questi i quesiti che riguardano il presente. Solo che, dietro, se ne portano anche altri. Insistere su Tikus, oppure aprire la porta ad una cessione, davanti ad offerte di una certa entità? Per l’ultima domanda occorrerà attendere la fine della stagione. Non tanto se sarà scudetto o meno, ma se l’interruttore di Thuram si sarà riacceso. A quel punto, si farà un bilancio e verranno prese le decisioni del caso.

Stagione in ombra per Thuram

Attenzione, nessuno pensa di mettere in discussione le qualità dell’attaccante francese. Solo che il suo rendimento è sotto gli occhi di tutti. Alla Pinetina, però, non si vede un giocatore che non si impegna, che non lavora in allenamento, o che è distratto. Il problema sono le partite, nelle quali Thuram non riesce a fare la differenza, subisce i difensori avversari, sbaglia diverse scelte e finisce pure per tirare poco in porta. E, quando lo fa, vedi il match con l’Atalanta, manca occasioni fondamentali. Tikus è a secco da 8 gare, più una saltata per influenza. E, l’ultimo centro, contro il Sassuolo lo scorso 8 febbraio, è anche l’unico delle sue ultime 16 presenze in campo.

Mondiale a rischio?

Si dice che gli attaccanti attraversino momenti del genere. Ma anche la seconda parte della scorsa stagione è stata molto faticosa. Ed è chiaro che l’Inter non se lo possa permettere da un titolare. Se non altro, con Esposito, Chivu ha trovato un’alternativa preziosa e pesante. Ma Thuram ha caratteristiche particolari, che farebbe un gran comodo potere e riuscire a sfruttare. Peraltro, il calo di rendimento è stato talmente evidente che L’Equipe ha messo, addirittura, in dubbio la sua partecipazione al Mondiale. Già con la Francia faceva più fatica. Se anche in nerazzurro non incide più, ecco che pure in terra transalpina si accendono i dubbi. La speranza, a questo punto, è che possa trovare una scintilla in occasione delle amichevoli con Brasile e Colombia. Spesso un gol basta per sbloccare un attaccante. E pure l’Inter ne trarrebbe giovamento.

La clausola rescissoria

Resta il fatto che, a bocce ferme, sarà inevitabile fare un punto della situazione. In Premier, Thuram continua ad avere importanti estimatori. Caughtoffside riporta dell’interesse di Aston Villa e Newcastle, già pronte a valutare l’operazione per l’estate. Molto dipenderà dall’entità del mucchio di milioni che finiranno sul tavolo. Nel suo contratto, Tikus ha una clausola rescissoria da 85 milioni, valida nel mese di luglio. La sensazione, però, è che potrebbero bastarne una settantina per aprire le discussioni in casa nerazzurra. Tenendo conto, peraltro, dell'esplosione dello stesso Esposito: destinato ad avere ancora più spazio nella prossima stagione. E anche della possibilità di riconfigurare l’attacco, per poter aggiungere pure la variante tattica del 3-4-2-1. Presto sarà tempo di risposte.