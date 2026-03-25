"Bastoni è il prescelto": l'indiscrezione di mercato arriva dalla Spagna

Alessandro Bastoni ora ha la testa solamente sull' Italia . Il difensore dell'Inter è alle prese con un infortunio subito nel derby contro il Milan per un fallo ai danni di Rabiot. L'ex Atalnta ha già saltato le ultime due partite di campionato dei nerazzurri, ma ha voluto comunque raggiungere i compagni di Nazionale a Coverciano per provare a recuperare in tempo per le partite dei playoff. Da capire se sarà a disposizione già per la semifinale contro l'Irlanda del Nord o se tornerà a disposizione di Gattuso solamente per l'eventuale finale contro una tra Galles e Bosnia. Bastoni è anche reduce da una grande "shitstorm" per la simulazione nella sfida contro la Juve, ma nel frattempo è anche al centro delle discussioni di mercato delle big europee.

Il Barcellona fa sul serio per Bastoni

Ormai il difensore dell'Inter si è affermato tra i top al mondo del suo ruolo, ed è inevitabile che ha attirato su di se gli occhi di diverse squadre importanti, una su tutte il Barcellona. "Bastoni el elegido", "Bastoni il prescelto": così titola lo storico giornale di riferimento del mondo sportivo catalano e del Barcellona Sport. Il quotidiano ha ribadito come il Barcellona farebbe sul serio per il difensore che è l'obiettivo numero uno. L'interesse nei suoi confronti sembra essere molto forte e all'interno della dirigenza blaugrana vorrebbero l'italiano per rinforzare il reparto difensivo.

Le richieste dell'Inter e la possibile contropartita

Il profilo del difensore dell'Inter convince sia la dirigenza sportiva, guidata da Deco, che lo staff tecnico di Flick. Lo stesso Deco sarebbe al lavoro da mesi per portare Bastoni alla corte dell'allenatore tedesco. Ci sarebbe già stato un incontro con l'entourage del giocatore e le sensazioni sarebbero state positive. Proprio per questo, negli ambienti blaugrana, ci sarebbe fiducia sulla chiusura della trattativa. Per l'estate poi ci sarà tutto il tempo anche di trovare un accordo tra club: la richiesta dell'Inter sarebbe sui 60 milioni di euro, cifra che potrebbe essere abbassato dai blaugrana inserendo qualche contropartita tecnica che potrebbe interessare agli interisti. Quest'ultimi, stando a quanto riportato da Sport, vorrebbero Gerard Martin, terzino sinistro classe 2002 creciusto nella Masia e una delle grandi promesse dei blaugrana che Flick sta già utilizzando molto spesso. Il Barcellona su questa opzione non sarebbe ancora convinto.

C'è anche il Liverpool su Bastoni

Su Bastoni ci sarebbe anche l'interesse del Liverpool, ma in caso di uscita di Bastoni dall'Inter, il Barcellona sarebbe più avanti. L'Inter comunque non si priverà così facilmente di una colonna come Bastoni. È stato uno dei simboli più importanti del ciclo aperto con Simone Inzaghi che ha portato alla seconda stella e alle due finali di Champions. Anche in questa stagione Chivu raramente ne ha potuto fare a meno: 35 presenze in totale tra campionato, Champions, Coppa Italia e Supercoppa, con due gol e sei assist.