Barcellona, vuoi Bastoni? Il prezzo dell’Inter è da top player: tutte le cifre da capogiro

Provare a isolarsi non sarà facile, ma sicuramente doveroso. Alessandro Bastoni nel breve periodo si gioca la possibilità di finire al mondiale con l’Italia e di blindare poi la vetta della classifica del campionato con l’Inter. Due obiettivi non di poco conto, sui quali è necessario concentrarsi al massimo. Eppure le sirene spagnole degli ultimi giorni fanno rumore, rappresentano un’insidia senz’altro. Perché, per quanto insistenti, costringono quantomeno a una riflessione. Il Barcellona spinge, fa sapere attraverso i media catalani di considerare il difensore nerazzurro il prescelto per rinforzare la difesa la prossima estate. Sembra avere serie intenzioni, anche se in viale della Liberazione almeno per il momento non sono arrivate offerte.

Bastoni e il futuro: il Barcellona interessato

Non è la prima volta che Bastoni finisce al centro di voci di mercato ed è anche abbastanza normale che uno come lui attiri su di sé i riflettori dei top club europei. Ci aveva provato anche il City di Guardiola anni fa, senza però trovare spiragli. Perché fino a questo momento ciò che ha fatto davvero la differenza, anche dinanzi a ipotesi suggestive che avrebbero potuto far vacillare sia l’Inter, in tempi soprattutto di maggiore contrazione economica, che l’entourage del giocatore, è stata la ferma volontà del ragazzo di restare a Milano. Soltanto di fronte a una seria apertura di Bastoni nei confronti del Barcellona la pista potrebbe prendere seriamente quota. Al momento non si registrano passi in questa direzione, nonostante il ragazzo sia al corrente dell’interesse blaugrana. Il campo però non può non avere la priorità ora.

Quanto chiede l'Inter per Bastoni

L’Inter dal canto suo fa sapere ovviamente che non sarà disposta a concedere sconti: l’importanza del giocatore nel contesto è evidente, per cui la valutazione in sede di mercato dovrà essere coerente. Per intenderci, serve un’offerta da capogiro, che avvicini Bastoni alla soglia dei difensori più pagati di sempre. Non basterebbero di certo 60 milioni, come paventato negli ultimi giorni. La base di partenza è alta. E nemmeno l'ipotesi di inserimento di contropartite sembra scaldare l'Inter. Perché si tratta di un giocatore unico nel suo genere, la cui partenza potrebbe per fino spingere la squadra di Chivu a cambiare modulo di fronte alla difficoltà nel sostituirlo. Questo spiega bene le pretese legittime del club nerazzurro, confortato anche dalla scadenza del contratto nel 2028, non così imminente. Toccherà presto al ragazzo sciogliere le riserve sul futuro.