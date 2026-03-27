Inter, un altro Lautaro: Acerbi e Darmian ai saluti, l’obiettivo in difesa gioca nel River. Ma ci sono altri nomi

Tra due mesi inizierà un restyling importante in casa Inter. Ogni reparto, almeno parzialmente, potrà cambiare volto. La zona di campo che potrebbe però subire un vero e proprio stravolgimento è la difesa. Il punto di partenza riguarda ovviamente gli addi a parametro zero di Acerbi, Darmian e molto probabilmente anche De Vrij. Se sull’olandese, che è il più giovane dei tre, il discorso sul futuro sembra ancora soggetto a valutazioni, per i primi due c’è ormai alcun dubbio. L’ex Sassuolo e Lazio, vero riferimento nel corso della gestione Inzaghi, è scivolato inesorabilmente nelle gerarchie e in maniera anche piuttosto brusca se consideriamo gli equilibri che c’erano nello spogliatoio fino alla scorsa estate. L’orizzonte per lui potrebbe essere proprio quello di un ricongiungimento con l’allenatore che lo ha valorizzato di più in carriera e che avrebbe voluto accoglierlo in Arabia già a gennaio. Darmian, nel momento in cui era già al capolinea della sua avventura nerazzurra, ha affrontato un insidioso problema al polpaccio che lo ha tenuto fuori a lungo: nell e prossime settimane insieme al suo entourage cercherà la soluzione migliore.

Inter, difesa da rifare

In attesa di capire se ai saluti si unirà anche De Vrij, rimane da riempire comunque in ogni caso una terza casella, lasciata libera a gennaio da Palacios. L’argentino non era mai stato preso in considerazione da Chivu, costringendo Carlos Augusto a sdoppiarsi per essere all’occorrenza alternativa sia di Bastoni che di Dimarco. In questo quadro il brasiliano è in una fase della carriera in cui crede di meritare maggiore continuità e ci sono da mettere in conto delle evoluzioni sul fronte Bastoni, finito pesantemente nelle mire del Barcellona. Non risulta che il difensore nerazzurro, almeno per ora, abbia aperto alla possibilità di lasciare l’Inter: va da sé, ovviamente, che tanto sposterà la sua decisione finale su quella che sarà la strategia estiva per il reparto arretrato. Pavard, invece, aspetta di capire le intenzioni del Marsiglia: il gruzzoletto che la dirigenza nerazzurra conta ancora di mettere in cassa servirà per il riscatto di Akanji.

I nomi per la difesa. In Argentina intriga un nome

In ogni caso, lo spazio per interventi in entrata non mancherà di certo. Solet, pilastro della difesa dell’Udinese, è un nome seguito da tempo da Ausilio e Baccin. Le vicende personali extracampo sembrano vicine alla definitiva archiviazione, per cui l’Inter potrebbe tornare seriamente alla carica per lui. Intanto la dirigenza nerazzurra ha già affrontato con il Sassuolo il discorso legato a Muharemovic, su cui c’è anche la Juventus che detiene il 50% di una eventuale rivendita ad altro club. Un nome che invece potrebbe tornare in auge per il club di viale della Liberazione, con appesa l’etichetta di occasione di mercato, è quello di Giovanni Leoni, reduce dal grave infortunio al ginocchio. L’Inter inoltrerà una richiesta di informazioni sul fascicolo del classe 2006 che tanto piace a Chivu, pronta magari a prenderlo in prestito per offrirgli la continuità di cui avrà bisogno al rientro. Dall'Argentina rimbalza intanto l'interesse nerazzurro per Lautaro Rivero, difensore 2003 del River Plate, convocato dall'Argentina. C’è spazio anche per lui sul taccuino. E chissà che i Lautaro nerazzurri non diventino due.