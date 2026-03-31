Corriere dello Sport.it
martedì 31 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Palestra è il sogno dell’Inter: come può arrivare l’esterno del Cagliari

Situazione sulle fasce in evoluzione con il dubbio Dumfries che vuole la Premier League. E Luis Henrique…
Daniele Vitiello
Tagsoggi

Il rinnovamento atteso per l’estate in casa Inter potrebbe non risparmiare neanche la batteria degli esterni. Dei cinque presenti oggi in rosa, non è da escludere che alla fine ne rimanga soltanto uno. Si tratta di un’ipotesi da tenere in considerazione, perché l’unico punto fermo al momento è Federico Dimarco. L’arrivo di Chivu lo ha portato a un livello mai raggiunto prima, sia tecnico che atletico, permettendogli di spazzare via le macerie provocate dallo scorso finale di stagione. Dimarco è tornato prepotentemente al centro del progetto della squadra che lo ha cresciuto e lanciato, prima di riaccoglierlo dopo una serie di prestiti. Nonostante il contratto in scadenza nel 2027, si respira tranquillità reciproca tra le parti in merito al rinnovo di contratto, di cui si parlerà molto presto. La nota è già sul calendario dei dirigenti di viale della Liberazione, ma è giusto concentrarsi ora sui prossimi impegni di campo, nel tentativo di consolidare ulteriormente il primato in classifica. Eventuali risultati positivi subito dopo la sosta agevolerebbero di certo la trattativa per il prolungamento con relativo adeguamento d’ingaggio che l’Inter ha già in preventivo di concedere. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Inter

Sugli esterni la situazione cambierà

Il futuro, per ora, è tutto da scrivere. Quello di Matteo Darmian sarà sicuramente lontano dal club nerazzurro: le strade si divideranno al termine dell’annata, quando il contratto dell’ex Parma scadrà. Toccherà poi a lui capire come muoversi e quale progetto eventualmente sposare. Pur non essendo in scadenza, rimane incerto anche l’avvenire di Dumfries, Luis Henrique e Carlos Augusto. L’olandese ha ingaggiato pochi mesi fa l’ennesimo agente sperando gli procuri in estate l’offerta da 25 milioni di euro (il valore della clausola) da una big di Premier League per coronare finalmente l’ambizione di misurarsi con quel tipo di contesto. Dall’Inghilterra si erano fatti vivi a gennaio per il brasiliano ex Marsiglia: il Bournemouth, che aveva offerto circa 25 milioni, troverebbe porte spalancate nelle prossime settimane se dovesse tornare a bussare. La sua avventura a Milano potrebbe finire così dopo appena un anno: l’Inter è infatti già entrata nell’ordine delle idee di salutare tutti gli interpreti a destra. Per questo motivo continua a coltivare il sogno di mettere sotto contratto Marco Palestra, sogno della dirigenza, la cui alternativa sarebbe Moussa Diaby, profilo per caratteristiche più gradito dall’allenatore, in grado comunque di giocare anche più avanti. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Inter

La situazione sulla fascia sinistra

Per quanto riguarda la corsia mancina, la posizione dell’Inter è invece diversa. Il club tratterrebbe volentieri anche Carlos Augusto, considerato alternativa affidabile a Dimarco, ma anche a Bastoni. Il rinnovo del contratto dell’ex Monza, in scadenza nel 2028, al momento è in standby: il giocatore chiede garanzie dal punto di vista del minutaggio e il discorso s’intreccia ovviamente anche con le voci di mercato che riguardano Bastoni. Va anche considerato però che i nerazzurri da quel lato hanno già una casella lasciata libera dalla partenza in prestito di Palacios: qualora si decidesse di arretrare il brasiliano in difesa, servirebbe comunque un nuovo innesto nel ruolo di vice Dimarco. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Inter

Il rinnovamento atteso per l’estate in casa Inter potrebbe non risparmiare neanche la batteria degli esterni. Dei cinque presenti oggi in rosa, non è da escludere che alla fine ne rimanga soltanto uno. Si tratta di un’ipotesi da tenere in considerazione, perché l’unico punto fermo al momento è Federico Dimarco. L’arrivo di Chivu lo ha portato a un livello mai raggiunto prima, sia tecnico che atletico, permettendogli di spazzare via le macerie provocate dallo scorso finale di stagione. Dimarco è tornato prepotentemente al centro del progetto della squadra che lo ha cresciuto e lanciato, prima di riaccoglierlo dopo una serie di prestiti. Nonostante il contratto in scadenza nel 2027, si respira tranquillità reciproca tra le parti in merito al rinnovo di contratto, di cui si parlerà molto presto. La nota è già sul calendario dei dirigenti di viale della Liberazione, ma è giusto concentrarsi ora sui prossimi impegni di campo, nel tentativo di consolidare ulteriormente il primato in classifica. Eventuali risultati positivi subito dopo la sosta agevolerebbero di certo la trattativa per il prolungamento con relativo adeguamento d’ingaggio che l’Inter ha già in preventivo di concedere. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Inter

Da non perdere

Lautaro Martinez adesso è da soloInter, riunione decisiva per Calhanoglu e Bastoni
1
Palestra è il sogno dell’Inter: come può arrivare l’esterno del Cagliari
2
Sugli esterni la situazione cambierà
3
La situazione sulla fascia sinistra

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS