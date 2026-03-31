Palestra è il sogno dell’Inter: come può arrivare l’esterno del Cagliari
Il rinnovamento atteso per l’estate in casa Inter potrebbe non risparmiare neanche la batteria degli esterni. Dei cinque presenti oggi in rosa, non è da escludere che alla fine ne rimanga soltanto uno. Si tratta di un’ipotesi da tenere in considerazione, perché l’unico punto fermo al momento è Federico Dimarco. L’arrivo di Chivu lo ha portato a un livello mai raggiunto prima, sia tecnico che atletico, permettendogli di spazzare via le macerie provocate dallo scorso finale di stagione. Dimarco è tornato prepotentemente al centro del progetto della squadra che lo ha cresciuto e lanciato, prima di riaccoglierlo dopo una serie di prestiti. Nonostante il contratto in scadenza nel 2027, si respira tranquillità reciproca tra le parti in merito al rinnovo di contratto, di cui si parlerà molto presto. La nota è già sul calendario dei dirigenti di viale della Liberazione, ma è giusto concentrarsi ora sui prossimi impegni di campo, nel tentativo di consolidare ulteriormente il primato in classifica. Eventuali risultati positivi subito dopo la sosta agevolerebbero di certo la trattativa per il prolungamento con relativo adeguamento d’ingaggio che l’Inter ha già in preventivo di concedere.
Sugli esterni la situazione cambierà
Il futuro, per ora, è tutto da scrivere. Quello di Matteo Darmian sarà sicuramente lontano dal club nerazzurro: le strade si divideranno al termine dell’annata, quando il contratto dell’ex Parma scadrà. Toccherà poi a lui capire come muoversi e quale progetto eventualmente sposare. Pur non essendo in scadenza, rimane incerto anche l’avvenire di Dumfries, Luis Henrique e Carlos Augusto. L’olandese ha ingaggiato pochi mesi fa l’ennesimo agente sperando gli procuri in estate l’offerta da 25 milioni di euro (il valore della clausola) da una big di Premier League per coronare finalmente l’ambizione di misurarsi con quel tipo di contesto. Dall’Inghilterra si erano fatti vivi a gennaio per il brasiliano ex Marsiglia: il Bournemouth, che aveva offerto circa 25 milioni, troverebbe porte spalancate nelle prossime settimane se dovesse tornare a bussare. La sua avventura a Milano potrebbe finire così dopo appena un anno: l’Inter è infatti già entrata nell’ordine delle idee di salutare tutti gli interpreti a destra. Per questo motivo continua a coltivare il sogno di mettere sotto contratto Marco Palestra, sogno della dirigenza, la cui alternativa sarebbe Moussa Diaby, profilo per caratteristiche più gradito dall’allenatore, in grado comunque di giocare anche più avanti.
La situazione sulla fascia sinistra
Per quanto riguarda la corsia mancina, la posizione dell’Inter è invece diversa. Il club tratterrebbe volentieri anche Carlos Augusto, considerato alternativa affidabile a Dimarco, ma anche a Bastoni. Il rinnovo del contratto dell’ex Monza, in scadenza nel 2028, al momento è in standby: il giocatore chiede garanzie dal punto di vista del minutaggio e il discorso s’intreccia ovviamente anche con le voci di mercato che riguardano Bastoni. Va anche considerato però che i nerazzurri da quel lato hanno già una casella lasciata libera dalla partenza in prestito di Palacios: qualora si decidesse di arretrare il brasiliano in difesa, servirebbe comunque un nuovo innesto nel ruolo di vice Dimarco.
Il rinnovamento atteso per l’estate in casa Inter potrebbe non risparmiare neanche la batteria degli esterni. Dei cinque presenti oggi in rosa, non è da escludere che alla fine ne rimanga soltanto uno. Si tratta di un’ipotesi da tenere in considerazione, perché l’unico punto fermo al momento è Federico Dimarco. L’arrivo di Chivu lo ha portato a un livello mai raggiunto prima, sia tecnico che atletico, permettendogli di spazzare via le macerie provocate dallo scorso finale di stagione. Dimarco è tornato prepotentemente al centro del progetto della squadra che lo ha cresciuto e lanciato, prima di riaccoglierlo dopo una serie di prestiti. Nonostante il contratto in scadenza nel 2027, si respira tranquillità reciproca tra le parti in merito al rinnovo di contratto, di cui si parlerà molto presto. La nota è già sul calendario dei dirigenti di viale della Liberazione, ma è giusto concentrarsi ora sui prossimi impegni di campo, nel tentativo di consolidare ulteriormente il primato in classifica. Eventuali risultati positivi subito dopo la sosta agevolerebbero di certo la trattativa per il prolungamento con relativo adeguamento d’ingaggio che l’Inter ha già in preventivo di concedere.