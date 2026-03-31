Palestra è il sogno dell’Inter: come può arrivare l’esterno del Cagliari

Il rinnovamento atteso per l’estate in casa Inter potrebbe non risparmiare neanche la batteria degli esterni. Dei cinque presenti oggi in rosa, non è da escludere che alla fine ne rimanga soltanto uno. Si tratta di un’ipotesi da tenere in considerazione, perché l’unico punto fermo al momento è Federico Dimarco. L’arrivo di Chivu lo ha portato a un livello mai raggiunto prima, sia tecnico che atletico, permettendogli di spazzare via le macerie provocate dallo scorso finale di stagione. Dimarco è tornato prepotentemente al centro del progetto della squadra che lo ha cresciuto e lanciato, prima di riaccoglierlo dopo una serie di prestiti. Nonostante il contratto in scadenza nel 2027, si respira tranquillità reciproca tra le parti in merito al rinnovo di contratto, di cui si parlerà molto presto. La nota è già sul calendario dei dirigenti di viale della Liberazione, ma è giusto concentrarsi ora sui prossimi impegni di campo, nel tentativo di consolidare ulteriormente il primato in classifica. Eventuali risultati positivi subito dopo la sosta agevolerebbero di certo la trattativa per il prolungamento con relativo adeguamento d’ingaggio che l’Inter ha già in preventivo di concedere.