Dall'Inghilterra: "Il Tottenham cambia portiere e spinge Vicario verso l'Inter"

Il nuovo Tottenham di De Zerbi deve pensare al presente senza ignorare il futuro. La situazione di classifica in Premier League è tragica, gli Spurs stanno lottando per la salvezza (sono a 30 punti, a +1 sul West Ham terzultimo) in una stagione davvero deludente. In ogni caso, il prossimo anno dovrà esserci una ricostruzione profonda, che potrebbe riguardare anche Guglielmo Vicario. L'ex Empoli, al Tottenham dal 2023 , è al momento impegnato nel recupero dall'operazione ad un'ernia inguinale, ha giocato sempre titolare guadagnandosi la stima sia di Frank sia di Tudor, entrambi esonerati. Con De Zerbi si vedrà, ma intanto a Londra iniziano a ragionare su un eventuale cambio tra i pali.

Vicario via dal Tottenham?

Finora Vicario in stagione ha collezionato 43 presenze tra tutte le competizioni, subendo 65 gol (50 in campionato, il Tottenham è tra le peggiori difesa di questa Premier League). Solo in tredici occasioni il portiere italiano è riuscito a mantenere la porta inviolata. Ai tempi dell'Empoli Vicario si era guadagnato anche la Nazionale, oltre alla stima del Tottenham, che lo prelevò per circa venti milioni di euro. Oggi, dopo tre stagioni in Inghilterra, potrebbe avere voglia di cambiare aria, nonostante il contratto in scadenza nel giugno del 2028. E chissà che il futuro non sia di nuovo in Italia.

Vicario-Inter

Già, Vicario potrebbe tornare in Serie A, all'Inter. La conferma arriva proprio dal Tottenham, che sta cercando il successore del portiere: secondo il "The Sun" una delle idee porta a James Trafford, chiuso al Manchester City da Donnarumma, sul quale però c'è anche l'Aston Villa. Oltre a Trafford il club londinese segue anche l'olandese Bart Verbruggen che De Zerbi ha allenato al Brighton. Ragionamenti in corso che fa anche l'Inter, arrivata alla fine della storia con Sommer, in scadenza il prossimo giugno. Uno dei profili individuati dalla dirigenza nerazzurra per raccogliere l'eredità del portiere svizzero sarebbe proprio Vicario: italiano, maturo (ha 29 anni), conosce già la Serie A. Caratteri di un Identikit da Inter.