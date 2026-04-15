L’Inter vuole Muharemovic: nella trattativa con il Sassuolo però c’è il “nodo Juve” 

C’è Muharemovic in cima ai desideri dell’ Inter per la difesa. Il bosniaco, in questo momento, è il primo nome per rinforzare un reparto che, la prossima estate, perderà Acerbi e De Vrij . Si tratta di due figure pesanti, che hanno scritto pagine importanti negli ultimi successi nerazzurri, seppure in questa stagione stiano trovando meno spazio rispetto al passato. Insomma, c’è bisogno di almeno un sostituto all’altezza. Che, peraltro, non sarà l’unico volto nuovo per la retroguardia interista. Per Muharemovic, le grandi manovre sono state già avviate. Viale Liberazione sta lavorando sia con il Sassuolo, che ne detiene il cartellino, sia con l’entourage del giocatore.

Il nodo della percentuale

Il centrale bosniaco, da parte sua, ha subito aperto la porta all’interesse nerazzurro. Ha 23 anni, viene da un primo campionato in B in maglia neroverde in cui si è messo in luce, per poi confermarsi ad alto livello in Serie durante questa stagione, con uno score di 27 presenze, 2 reti e 2 assist. In Italia lo ha portato la Juventus, che lo ha ceduto al Sassuolo l’estate scorsa, ottenendo i 500 mila euro previsti per il suo riscatto, ma conservando anche il 50% sulla rivendita. Ed è proprio questo uno dei nodi della trattativa. Non solo per l’Inter, ma in generale. Per la verità, anche la società bianconera ha immaginato un ritorno di Muharemovic, sfruttando proprio la possibilità di pagarlo la metà. Il diretto interessato, però, sembra non sia particolarmente “eccitato” dall’eventualità. Pare che si aspettasse maggiore considerazione e ora preferirebbe fare il salto in un’altra big. L’Inter fa al caso suo.

Il prezzo del calciatore

L’altro giorno, in Lega, l’ad del Sassuolo ha fatto sapere: «di Muharemovic non parliamo solo con il club nerazzurro». Dichiarazioni che rientrano nella normalità per un dirigente che sa di possedere un piccolo gioiello su cui capitalizzare. Tuttavia, anche alla luce di un rapporto di lungo corso, il canale con Marotta è aperto da tempo. E ci sarebbe anche una cifra di base a cui si sta lavorando, vale a dire 25 milioni di euro. Per il Sassuolo l’incasso sarebbe del 50%, dovendo girarne comunque l’altro alla Juventus. Con l’Inter, però, si starebbe ragionando anche su un’eventuale contropartita tecnica, un giovane, in modo da abbassare la parte cash dell’operazione, dando, nel contempo, un vantaggio in più anche alla società neroverde.

Solet no, Leoni sì

Già nelle prossime settimane sono attesi sviluppi. E se Muharemovic è il preferito, altre alternative, invece, hanno perso qualche colpo. Per esempio Solet, protagonista con l’Udinese, la cui valutazione, però, tocca già i 30 milioni. E, inoltre, non è ancora conclusa la vicenda che lo vede indagato dalla Procura di Udine per una presunta violenza sessuale. Piuttosto, all’Inter non dispiacerebbe “occuparsi” del rilancio di Leoni, la cui avventura al Liverpool, di fatto, non è cominciata a causa della rottura di un crociato. Chivu lo conosce bene e lo riabbraccerebbe volentieri. A patto di trovare la formula giusta con i Reds.