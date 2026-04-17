Marotta e il mercato dell'Inter: "Palestra? L'Atalanta se lo tiene stretto". Poi sul rinnovo di Chivu dice...
MILANO - A pochi passi dalla vittoria dello scudetto da presidente dell'Inter, Beppe Marotta dà qualche indicazione sul futuro della squadra nerazzurra, con uno sguardo al prossimo calciomercato, partendo dall'interessamento per Marco Palestra, che milita nel Cagliari, ma è di proprietà dell'Atalanta: "Palestra è un talento che ha un grande futuro - dice il numero uno dell'Inter a Sky Sport - dipenderà molto da lui, dovrà continuare così e non sarà semplice perché dovrà gestire i momenti. Il calciatore è dell’Atalanta ed è giusto che l’Atalanta se lo tenga stretto". Poi, del prolungamento di contratto con l'allenatore Cristian Chivu, Marotta dice: "Ha un contratto che scade fra un anno, ma oggi l’aspetto contrattuale è una formalità. Ha dimostrato di essere un allenatore all’altezza dell’Inter e di essere tra i migliori allenatori giovani d’Europa".
Giovani o calciatori esperti?
Il presidente del club nerazzurro parla poi delle strategie da attuare, tra sostenibilità e necessità di spendere per essere competitivi: "Dobbiamo intraprendere entrambe le strade - le parole di Marotta - credo che con una squadra di soli giovani talenti non si vincano le competizioni. Bisogna sempre creare un mix con l’esperienza e la cultura della vittoria che spesso possiedono i calciatori più navigati. Dobbiamo essere bravi sia a essere sostenibili, sia a perseguire l’obiettivo della vittoria. Infine, credo sia importante creare uno zoccolo duro di calciatori italiani".