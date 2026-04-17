Marotta e il mercato dell'Inter: "Palestra? L'Atalanta se lo tiene stretto". Poi sul rinnovo di Chivu dice...

MILANO - A pochi passi dalla vittoria dello scudetto da presidente dell'Inter, Beppe Marotta dà qualche indicazione sul futuro della squadra nerazzurra, con uno sguardo al prossimo calciomercato, partendo dall'interessamento per Marco Palestra, che milita nel Cagliari, ma è di proprietà dell'Atalanta: "Palestra è un talento che ha un grande futuro - dice il numero uno dell'Inter a Sky Sport - dipenderà molto da lui, dovrà continuare così e non sarà semplice perché dovrà gestire i momenti. Il calciatore è dell’Atalanta ed è giusto che l’Atalanta se lo tenga stretto". Poi, del prolungamento di contratto con l'allenatore Cristian Chivu, Marotta dice: "Ha un contratto che scade fra un anno, ma oggi l’aspetto contrattuale è una formalità. Ha dimostrato di essere un allenatore all’altezza dell’Inter e di essere tra i migliori allenatori giovani d’Europa".