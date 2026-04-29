Inter, Martinez sorpassa Vicario: è in pole per l’anno che verrà

Sorpasso per la porta nerazzurra. Con un pizzico di sorpresa, negli ultimi giorni le valutazioni in casa Inter sono cambiate. E così Vicario , che sembrava il netto favorito per diventare il nuovo numero uno della squadra, ora è scalato in seconda posizione o, comunque, retrocesso. In pole, infatti, è balzato Josep Martinez , che, dopo due stagioni alle spalle di Sommer , si candida seriamente per diventare il nuovo guardiano titolare. Attenzione, non si tratta di una decisione definitiva, ma della soluzione, al momento, più probabile. Nulla vieta che lo scenario possa cambiare ancora. Intanto, però, una direzione è stata imboccata.

Martinez, non solo il Como: la sua stagione

Da dove nasce, però, questa scelta? Intendiamoci, non è (soltanto) il frutto dell’eccellente prestazione con il Como, nel match di ritorno della semifinale di Coppa Italia. Vero che Martinez è stato decisivo: in avvio, su Baturina, ma soprattutto su Diao, impedendo che i lariani scappassero ancora, dopo che Calhanoglu aveva accorciato le distanze, senza dimenticare poi la murata finale di Caqueret. Semmai, quell’esibizione è probabilmente frutto di un atteggiamento diverso, con minori distrazioni, del portiere spagnolo nel lavoro quotidiano. Un atteggiamento che è stato notato da chi di dovere e che è diventato un fattore per le nuove valutazioni.

L'indagine che lo ha segnato

Non è stata una stagione semplice per l’ex Genoa. L’incidente dello scorso 28 ottobre in cui ha perso la vita un anziano in carrozzina, per il quale è ancora indagato per omicidio stradale, lo ha segnato. L’Inter, intesa come compagni, allenatore e dirigenti, gli è stata sempre vicina, ma certi pensieri sono rimasti a lungo nella sua mente. Peraltro, come anche l’anno scorso, quando è stato chiamato in causa, Martinez non ha mai demeritato. Anzi, si è messo in più occasioni in mostra con parate importanti.

Sommer non resterà da secondo: alla ricerca di un numero 12

Insieme alle considerazioni tecniche, però, ce ne sono anche altre di differente natura che stanno contribuendo a spostare il peso della bilancia. Le risorse a disposizione per il mercato non saranno ingenti, nonostante l’organico nerazzurro abbia la necessità di un corposo maquillage, tra contratti in scadenza e ricambi vari. Ebbene, puntare su un portiere che è già in casa, permetterebbe appunto di destinare la “potenza di fuoco” su altri obiettivi, ritenuti più importanti o prioritari rispetto alle diverse esigenze della squadra. Se non ci saranno nuovi ribaltoni, Martinez non resterà solo. Nel senso che avrà alle spalle un numero uno di esperienza, che serva come una sorta di rete sicurezza. Potrebbe essere Sommer? Diciamo che l’idea di confermare lo svizzero, “retrocedendolo” però a dodicesimo è stata accarezzata, ma non si è mai concretizzata. Più facile che il vice venga cercato fuori. Ma accadrà solo nel momento in cui la scelta di Martinez sarà definitiva. Non manca molto. E il 13 maggio c’è la finale di Coppa Italia…