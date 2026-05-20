Chivu, occhi solo per Koné: l'Inter lo vuole, la Roma può sacrificarlo ma il prezzo è alto

MILANO - Via libera per Koné . La Roma, infatti, ha ormai deciso che il francese è il "candidato forte" per essere sacrificato sull’altare del Fair Play Finanziario entro il prossimo 30 giugno . Tuttavia, dietro la scelta, oltre le ovvie ragioni economiche, c’è anche altro. Vale a dire valutazioni tecniche e anche alcune incomprensioni con Gasperini . Nelle idee del tecnico giallorosso, in una ipotetica mediana a due, oltre ad un centrocampista più portato alla fase difensiva ce ne vuole un altro con una maggiore predisposizione offensiva e a segnare. Così, avendo già Cristante con certe caratteristiche, il tandem con il francese, in prospettiva, non sarebbe proprio l’ideale. In aggiunta, non può essere trascurato ciò che è accaduto sabato alla vigilia del derby. Koné ha avvertito un fastidio muscolare durante la rifinitura ed ha finito per rimanere fuori dalla partita. Non è da escludere che, magari, con un pensiero al Mondiale, non abbia fatto uno sforzo in più per mettersi a disposizione. Intanto, Gasp l'ha notato...

Le cifre

Koné all’Inter, quindi? Beh, alla luce delle ultime evoluzioni, si può dire che è uno scenario che sta assumendo sempre più consistenza. Poi, non è scontato che si concretizzi. Le variabili non mancano, infatti. A cominciare dal prezzo. Quanto vuole la Roma per il suo centrocampista? Si parla di non meno di 40 milioni, anzi di una cifra più vicina ai 50, magari da raggiungere con i bonus. Ebbene, per l’Inter è una valutazione adeguata? La premessa è che la scorsa estate, il club nerazzurro aveva, di fatto, acquistato Koné per 35 milioni più bonus. Poi, la Roma si è tirata indietro ed è saltato tutto. E’ da capire, quindi, se a distanza di quasi un anno, con i ruoli che si sono parzialmente invertiti – è la società capitolina che, avendone la necessità, spinge per vendere -, in viale Liberazione accetteranno di spendere una cifra più alta.

Le alternative per l'Inter

Probabile, comunque, che già nei prossimi giorni ci saranno sviluppi in questo senso. Koné è il profilo ideale cercato da Chivu e dall’Inter. Il tecnico rumeno lo aveva già indicato un anno fa e i suoi pensieri non sono cambiati. Nel centrocampo nerazzurro non esiste un elemento con le caratteristiche del francese e prenderlo significherebbe colmare quel vuoto. Alternative? Di vere, almeno per il momento, non se ne vedono all’orizzonte. Anche se, sempre a proposito di centrocampo, continua a piacere e pure parecchio Curtis Jones del Liverpool, altra vecchia conoscenza nerazzurra, visto che era stato già vicino alla Pinetina lo scorso gennaio, durante il mercato di riparazione. Il canale non si è interrotto e il giocatore vorrebbe andare via, avendo peraltro il contratto in scadenza nel 2027. Da questo punto di vista, potrebbe essere un vantaggio per quanto riguarda il prezzo. Il nodo, però, è che Jones, pur essendo dotato fisicamente (185 centimetri di altezza), non è un mediano di rottura come Koné, ma un centrocampista portato a “giocare”. Insomma, è difficile metterli in competizione. Come è complicato immaginare che l’Inter possa portarsi a casa entrambi.