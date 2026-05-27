Mkhitaryan e l’Inter, la storia continua: un altro anno di contratto e poi… 

L’armeno nerazzurro correrà ancora come un treno per un altro anno. Henrikh Mkhitaryan è al momento l’unico dei calciatori in scadenza, tolto il terzo portiere Di Gennaro , a cui l’Inter ha proposto un rinnovo . La palla era nelle sue mani già da qualche settimana, perché la decisione da prendere non era affatto banale: l’alternativa alla firma sul nuovo contratto sarebbe addirittura stata l’addio al calcio giocato. Giusto quindi che si prendesse del tempo per riflettere, ascoltando la voce del cuore, oltre alle sensazioni del proprio fisico e magari anche i consigli di familiari e amici. I segnali delle ultime ore vanno verso verso la fumata bianca : il centrocampista sembra orientato ad accettare la sfida di prolungare la carriera per altri dodici mesi, mettendosi ancora a disposizione del suo allenatore, prima di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo.

Mkhitaryan verso la permanenza all'Inter

A stretto giro il suo entourage dovrebbe quindi sedersi al tavolo con il club nerazzurro a cui stringerà la mano per ratificare un accordo di fatto già esistente. Il richiamo del campo, la voglia di rimanere nello spogliatoio e anche l’attaccamento ai colori nerazzurri sono fattori che hanno ancora una certa incidenza nelle sue valutazioni e che evidentemente a oggi non ha alcuna intenzione di trascurare. Chivu potrà fare affidamento sull’esperienza incredibile di un giocatore che è stato valore aggiunto in questi anni e riferimento in campo e nello spogliatoio. Leader silenzioso, mai protagonista di episodi negativi: dal suo arrivo ad Appiano Gentile ha dato l’esempio sull’approccio in gara e in allenamento ai compagni più giovani. Completerà la mediana, in attesa di capire chi possa partire a questo punto per far spazio ai nuovi arrivi che Marotta e Ausilio hanno in mente, sempre pronto a dare un contributo e senza creare problemi al tecnico.

La situazione di De Vrij

Rimane per il momento in stand by, invece, un altro fascicolo in attesa di definizione. Riguarda Stefan De Vrij, anche lui in bilico, ma ovviamente pronto ad accasarsi altrove se non dovesse arrivare una proposta di rinnovo in cui evidentemente ancora spera. Probabile che in queste ore ci sia un contatto proprio con l’entourage del giocatore per provare a capire eventuali margini per proseguire insieme ancora per un altro anno, proprio come con Mkhitaryan. Scadrà invece tra un mese il contratto di Yann Sommer, Matteo Darmian e Francesco Acerbi: tutti e tre sono destinati a salutare il club nerazzurro il 30 giugno.