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Provedel, possibile addio alla Lazio: c'è l'ipotesi Inter e non solo. Il portiere vuole giocare titolare© BARTOLETTI

Provedel, possibile addio alla Lazio: c'è l'ipotesi Inter e non solo. Il portiere vuole giocare titolare

L'estremo difensore aspetterà le decisioni di Gattuso ma intanto si guarda intorno: i nerazzurri lo vorrebbero ma solo come vice Martinez. La sua volontà è un'altra
1 min

L'Inter pressa, Provedel ci pensa. Il club nerazzurro, fresco vincitore del campionato, è pronto a stravolgere le gerarchie dei numeri uno. Nella prossima stagione il titolare sarà Josep Martinez, una scelta che conferma la fiducia del club nella sua crescita e nel suo talento indiscutibile. 

Su Provedel c'è l'Inter e non solo

La novità è nel ruolo di vice dove spunta forte il nome di Ivan Provedel, portiere reduce da una stagione piuttosto difficile alla Lazio a causa di alcuni problemi fisici. Le difficoltà della trattativa risiedono nel fatto che l'estremo difensore biancoceleste ha ancora un contratto con il club di Lotito e non è in scadenza. Bisognerà quindi aspettare cosa ne vorrà fare Gattuso. Su Provedel, tra l'altro ci sono anche altri club pronti a piombare in caso di addio alla Lazio: tra tutti il Bologna. La volontà del portiere - in caso di addio ai biancocelesti - è quella di trovare una squadra che possa permettergli di giocare titolare. Per questo motivo l'ipotesi Inter è affascinante ma di certo non definitiva.

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