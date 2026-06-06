Da Solet a Jones: tutte le idee per il mercato dell’Inter. E intanto Acerbi e De Vrij...

MILANO - I dialoghi tra i due club non sono ancora partiti, ma l’asse è pronto a scaldarsi. Inter e Udinese , per stessa ammissione dei diretti interessati, possono contare su un ottimo rapporto, per cui non dovrebbe essere complicato alla fine trovare un accordo per il trasferimento di Oumar Solet . Ausilio ha il numero dei dirigenti friulani e presto farà squillare il loro telefono. Muharemovic e altri profili hanno perso quota col passare delle settimane, lasciando spazio al difensore bianconero in cima alla lista di gradimento dei Campioni d’Italia: il sentimento è corrisposto e alla fine potrebbe fare la differenza in una trattativa che - da Udine tengono a precisarlo - al momento non è in piedi. Lo sarà presto, perché anche nell’ultimo incontro in sede tutti si sono trovati d’accordo sulle qualità del centrale, già mostrate tra l’altro proprio a San Siro all’inizio dello scorso campionato, quando la squadra di Runjaic si impose a Milano contro i nerazzurri.

La duttilità di Solet

Ciò che più rende il profilo interessante è la capacità di disimpegnarsi senza problemi in tutte e tre le caselle del fronte difensivo. Sarebbe un acquisto pronto a valere per tre, anche per l’abilità di giocare a piede invertito. Ma non solo: per carattere, tecnica e rapidità racchiude proprio tutto ciò di cui Chivu ha bisogno per agevolare ancora di più la metamorfosi dell’Inter verso il calcio del futuro. L’Inter, che di sicuro farà a meno di Acerbi e Darmian, in attesa di capire cosa accadrà sul fronte De Vrij con il rinnovo eventualmente ancora da perfezionare, ha bisogno di un giocatore pronto: in viale della Liberazione sono convinti che il francese lo sia, anche perché conosce ormai bene il campionato. L’intesa tra Ausilio e l’entourage del calciatore c’è già per un quinquennale a poco più di due milioni netti, così come anche la sensazione che alla fine trovare la quadra con l’Udinese non sarà impossibile. Il punto di caduta tra domanda e offerta potrebbe arrivare a circa 25 milioni, magari attraverso la formula di un prestito con obbligo di riscatto.

Obiettivo Jones

Serviranno più o meno gli stessi soldi che l’Inter ha intenzione di investire per il rinforzo individuato in mediana: Curtis Jones, con contratto in scadenza nel 2027, è valutato dal Liverpool circa 30 milioni. Ausilio, che ne ha già messi sul piatto 20, ha già pronto un rilancio per strappare il sì dei Reds. Anche il suo è un nome che mette d’accordo tutti. Ed è per questo motivo che l’Inter è tornata alla carica sull’inglese, dopo aver accarezzato l’idea di portarlo in Italia già a gennaio.

A fargli spazio dovrebbe essere Davide Frattesi, principale indiziato a lasciare Milano tra i centrocampisti, ancor di più dopo il rinnovo ormai in dirittura d’arrivo di Mkhitaryan: l’ex Sassuolo ha le valigie pronte e cercherà nuovi stimoli altrove. Il suo procuratore sta già lavorando per cercar gli una sistemazione.

Chivu, con probabilmente un solo slot a disposizione, ha già comunicato la sua preferenza: l’allenatore nerazzurro sembra convinto che le caratteristiche di Jones servano maggiormente al suo centrocampo rispetto a quelle di Koné, che pur apprezza tanto. Soltanto ulteriori operazioni in uscita però libererebbero spazio per fare altro.