Palestra all'Inter, l'Atalanta vuole una percentuale sulla rivendita. E intanto De Vrij…

Cosa può accadere

Un primo percorso, come già emerso, è la rimodulazione dei premi. Ce ne sarà certamente una parte facile da ottenere, probabilmente legata alle presenze da interista di Palestra. E ce se sarà un’altra più complicata, dipendente dalle vittorie della squadra. In aggiunta, come premesso, ecco spuntare l’idea di una percentuale sulla rivendita. La previsione, infatti, è che Palestra abbia ancora ampi margini di crescita. All’Inter, dunque, il suo processo di maturazione proseguirà. Ma, continuando a brillare, gli assalti della Premier si faranno sempre più insistenti e allettanti. E viale Liberazione, ad un certo punto, potrebbe anche cedere. Ebbene, l’Atalanta sta appunto pensando a come beneficiarne. Facendo, peraltro, pesare il fatto di aver accettato di cedere l’azzurro all’Inter, assecondandone i desideri, nonostante i sondaggi di Manchester City e Chelsea. Ad ogni modo, manca davvero poco per trovare la quadratura del cerchio. Tanto più che nessuno dei fronti coinvolti desidera che la vicenda si trascini troppo a lungo.

De Vrij verso l'addio all'Inter

Intanto, sembra più vicino l’addio di De Vrij. L’olandese, dopo gli interessamenti del Benfica e di un club saudita, non è rimasto insensibile al corteggiamento del Panathinaikos, che ha messo sul suo tavolo un biennale da 3 milioni di euro. In nerazzurro, evidentemente, sta bene. Tuttavia, per proseguire dovrebbe accettare una corposa decurtazione dell’ingaggio. E, in ogni caso, andrebbe a guadagnare meno di quanto offerto dalla squadra greca. Una decisione dovrebbe essere imminente. Marotta e Ausilio sono perfettamente al corrente della situazione e si sono già attrezzati. Nel senso che un’alternativa alla permanenza di De Vrij è stata già individuata.