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Palestra all'Inter, l'Atalanta vuole una percentuale sulla rivendita. E intanto De Vrij…

L'ultima spallata per chiudere la trattativa: se Marco sarà ceduto, la Dea incasserà dei soldi
Pietro Guadagno
3 min
TagspalestraInter

MILANO - Una percentuale sulla rivendita: potrebbe essere questa la chiave giusta per chiudere l’affare Palestra. Inter e Atalanta si rivedranno all’inizio della prossima settimana, proprio al fine di trovare un’intesa definitiva sul trasferimento dell’esterno alla Pinetina. Nel frattempo, però, si sta lavorando per individuare l’incastro migliore per accontentare tutte le parti in causa. La base di partenza, evidentemente, è l’ultima offerta di viale Liberazione, vale a dire 45 milioni più 5 di bonus, che ancora non soddisfa il club bergamasco, deciso a superare quota 50 milioni. 

 

Cosa può accadere

Un primo percorso, come già emerso, è la rimodulazione dei premi. Ce ne sarà certamente una parte facile da ottenere, probabilmente legata alle presenze da interista di Palestra. E ce se sarà un’altra più complicata, dipendente dalle vittorie della squadra. In aggiunta, come premesso, ecco spuntare l’idea di una percentuale sulla rivendita. La previsione, infatti, è che Palestra abbia ancora ampi margini di crescita. All’Inter, dunque, il suo processo di maturazione proseguirà. Ma, continuando a brillare, gli assalti della Premier si faranno sempre più insistenti e allettanti. E viale Liberazione, ad un certo punto, potrebbe anche cedere. Ebbene, l’Atalanta sta appunto pensando a come beneficiarne. Facendo, peraltro, pesare il fatto di aver accettato di cedere l’azzurro all’Inter, assecondandone i desideri, nonostante i sondaggi di Manchester City e Chelsea. Ad ogni modo, manca davvero poco per trovare la quadratura del cerchio. Tanto più che nessuno dei fronti coinvolti desidera che la vicenda si trascini troppo a lungo. 

De Vrij verso l'addio all'Inter

Intanto, sembra più vicino l’addio di De Vrij. L’olandese, dopo gli interessamenti del Benfica e di un club saudita, non è rimasto insensibile al corteggiamento del Panathinaikos, che ha messo sul suo tavolo un biennale da 3 milioni di euro. In nerazzurro, evidentemente, sta bene. Tuttavia, per proseguire dovrebbe accettare una corposa decurtazione dell’ingaggio. E, in ogni caso, andrebbe a guadagnare meno di quanto offerto dalla squadra greca. Una decisione dovrebbe essere imminente. Marotta e Ausilio sono perfettamente al corrente della situazione e si sono già attrezzati. Nel senso che un’alternativa alla permanenza di De Vrij è stata già individuata. 

 

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