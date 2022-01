Zakaria e Gatti alla Juve, iniziate le visite mediche VIDEO

Denis Zakaria è arrivato al JMedical per le visite mediche di rito. Ad attenderlo, come successo pochi giorni fa per Dusan Vlahovic , i tifosi, qualcuno con la bandiera della Svizzera. E Zakaria si è intrattenuto per qualche minuto a fare foto e autografi. Dopo i test medici, l'ex Borussia Moenchengladbach firmerà il nuovo contratto con la Juve . Il centrocampista è il secondo rinforzo di livello di questo mercato invernale per i bianconeri dopo l'attaccante preso dalla Fiorentina .

Zakaria, ieri sera l'arrivo a Torino

Zakaria era arrivato ieri in serata a Caselle per iniziare la sua nuova avventura alla Juve. Il 25enne era in scadenza di contratto con il Borussia Moenchengladbach ed è arrivato a titolo definitivo per 5 milioni più 2 di bonus. Firmerà oggi fino al 2026 e intascherà uno stipendio di tre milioni di euro. Soprannominato 'il Polpo' per la capacità di recuperare palloni agli avversari, i tifosi bianconeri sperano che sia ai livelli del Polpo originale, ossia Paul Pogba. Nella rosa della Signora, Zakaria prende il posto di Rodrigo Bentancur, ceduto in Premier League al Tottenham.

Zakaria, l'inizio con il Servette

Denis Zakaria è diventato grande nel Servette, debuttando tra i professionisti nel 2014. Nel 2015 ancora in Svizzera, allo Young Boys, prima del grande salto nel 2017 in Bundesliga, al Moenchengladbach. Ha già giocato 40 volte con la Nazionale rossocrociata, segnando tre reti. In Germania, invece, il suo bottino dice 11 gol in 146 presenze. Non è solo un tuttofare a centrocampo (può fare il regista e il mediano), ma all'occorrenza può ricoprire anche il ruolo di difensore centrale.