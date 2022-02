Tacchinardi: "Vlahovic è un crack! La Juve sa vincere di rimessa"

Quello degli ottavi di finale di Champions League tra Juve e Villarreal è un confronto più equilibrato di quello che si possa pensare. Questa almeno è l’opinione di Alessio Tacchinardi il quale, da doppio ex e profondo conoscitore di entrambi gli ambienti, crede che la compagine spagnola non parta assolutamente battuta in partenza.

“La Juve può vincere col fisico, con la personalità ma non giocando un calcio spettacolare. Ha uno stile di gioco che può rendere le cose molto difficili per il Villarreal con Vlahovic al centro che cambia molto il gioco dei bianconeri. Il Villarreal però ha una squadra lunga che può fare danni. Per me partono entrambe col 50% di possibilità di passare il turno”.

“Il Villarreal è tenuto in grande considerazione in Italia, almeno dai professionisti del calcio perché sanno che è una squadra molto, molto difficile. La Juve ora è di un altro livello rispetto a prima della finestra di trasferimento invernale”, ha spiegato a Marca Tacchinardi .

Villarreal-Juve, l’idea di Tacchinardi sugli attaccanti bianconeri

Tacchinardi poi, nell’analizzare cosa potrebbe far pendere la sfida dalla parte della Juve, ha posto l’accento proprio sul ruolo dell'ultimo arrivato Vlahovic.

“Prima, davanti, avevano una squadra che non ti spaventava, con poco livello fisico e pochi giocatori che facevano gol. Questo perché Morata non è un primo attaccante e Dybala stando male fisicamente non è riuscito a giocar bene. Ora Vlahovic forse non ha esperienza a questo livello, ma è un crack che può segnare uno o due gol a partita” ha affermato il nativo di Crema ribadendo poi come la Juve, per essere più pericolosa, debba maggiormente assecondare le potenzialità del serbo.

“La Juve deve abituarsi di più allo stile di gioco di Vlahovic perché mette pochissimi cross in mezzo dalle ali. Ora Cuadrado e Bernardeschi non stanno giocando ma sono due che possono mettere 50 cross per Vlahovic e renderlo così un giocatore ancor più pericoloso”.

In attesa che l’intesa tra gli esterni e la punta serba si cementifichi, per Tacchinardi, allo stato attuale, è difficile immaginare una partita spettacolare.

“Ad Allegri non piace il tiki-taka. A Emery piace giocare con la palla bassa come fanno Marcelino e Guardiola, mentre ad Allegri questo non piace. Lui vuole vincere. E può farlo segnando l'1-0 e chiudendosi dietro. La sua fase difensiva è più o meno come quella di Simeone. La Juve può quindi vincere la partita all'italiana facendo la differenza con gli spunti dei propri attaccanti”.