Alejandro Grimaldo si starebbe allontanando dall'orbita Juve . Secondo il Mundo Deportivo, infatti, il terzino sinistro del Benfica , sarebbe "vicino al suo ritorno al Barcellona ", club in cui è calcisticamente cresciuto, dal 2008 al 2015, dopo la cessione ai lusitani per una cifra pari a 1,5 milioni di euro.

Juve: "Grimaldo si allontana: vuole tornare al Barcellona"

Secondo la testata con sede nella città catalana, i dirigenti delle due società hanno in programma un incontro a breve. Che potrebbe durare poco, dal momento che - da una parte - il Benfica non può pretendere cifre astronomico col contratto del classe 1995 in scadenza nel 2023. Dall'altra, poi, lo stesso Grimaldo sarebbe particolarmente allettato di tornare al Barcellona, dopo sei anni trascorsi alle Aguias.

Juve: "Grimaldo priorità di Xavi al Barcellona"

Alejandro Grimaldo infine, sarebbe una "priorità di Xavi" e del progetto tecnico di ricostruzione che lo riguarda nel prossimo futuro del Barcellona. Il laterale mancino, essendo cresciuto nella Masia blaugrana, ha già bene impressa la mentalità tattica - e non solo - del club catalano. Quest'anno, il valenciano ha messo in fila 5 reti e altrettanti assist.