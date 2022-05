Morata, il presidente dell’Atletico Madrid: “Non sappiamo se la Juve lo terrà”

Enrique Cerezo , presidente dell' Atletico Madrid , ha parlato dei nomi che vengono accostati alla squadra durante un evento in cui è stato premiato, alla presenza anche del presidente della Liga Javier Tebas. Dalle parole del numero uno dei colchoneros, riprese da Marca, è emersa una situazione ancora nebulosa per quel che riguarda il futuro di Alvaro Morata , in prestito alla Juve , ma di proprietà proprio dell'Atletico.

Cerezo: “Morata è nostro, ma non conosciamo il suo futuro”

Cerezo è partito parlando di Antoine Griezmann: “Io lo considero tra i tre o quattro migliori giocatori d'Europa. È un giocatore dell'Atletico di Madrid, ha un contratto con l'Atletico Madrid e continuerà all'Atletico Madrid”. Più chiara di così la situazione non potrebbe essere. Tutt'altro, invece, per quel che riguarda Morata: ieri le voci su una mancata volontà della Juve di riscattarlo a causa di un prezzo troppo alto. Oggi Cerezo spiega: “Con Morata devo dire la verità che non so, è un nostro giocatore, ma non so cosa succederà, se la Juve lo terrà o meno. Non lo sappiamo”. L'Atletico non avrebbe in realtà intenzione di utilizzare Morata, anche qualora dovesse tornare a Madrid, dunque nel caso proverebbe probabilmente a venderlo. Cerezo commenta: “Le partenze sono sempre decise dai tecnici”.