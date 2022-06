Allegri, il Psg e la foto virale: ecco la verità

La verità sull'incontro Allegri-Campos

La verità, però, è un'altra, con buona pace dei rumors di calciomercato: i due si sono infatti incontrati per caso, non certo all'interno di un vertice organizzato per proporre la panchina del Psg. Anche perché il club di Al-Khelaifi ha già individuato in Christophe Galtier del Nizza la prossima guida. E di conseguenza non ci sono nemmeno dubbi sul fatto che Allegri resterà alla Juve, a prescindere dalla foto diventata virale sul web.