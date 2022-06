Sport: "La Juve pensa a Neymar". Ma arrivano secche smentite

Una indiscrezione che non trova nessuna conferma. Secondo il quotidiano catalano Sport la Juve avrebbe messo nel mirino la stella del Paris Saint Germain Neymar , con lo stesso Massimiliano Allegri che avrebbe chiesto di alzare il livello della squadra, indicando come primo obiettivo il giocatore brasiliano. Da Torino però arrivano secche smentite, la Juve non ha mai messo nel mirino il brasiliano.

La tesi sostenuta da Sport

Neymar è al punto più basso della sua avventura al Psg: dopo il rinnovo faraonico di Kylian Mbappé e il possibile arrivo di Robert Lewandowski sotto la Torre Eiffel è lui il big più papabile all'addio in questa estate. La situazione dell'attaccante verdeoro è incerta, e il club transalpino, per voce dello stesso presidente Al Khelaifi, non ha escluso la possibilità di fare a meno di lui in futuro. L'ostacolo principale alla sua cessione è però l'ingaggio del giocatore, che al momento non è sostenibile per quasi nessuna società in Europa oltre al Psg: l'ex Barcellona è tra i calciatori più pagati del mondo, con uno stipendio da oltre 36 milioni di euro a stagione.