Di Maria alla Juve, ci siamo: cosa manca per chiudere

Di Maria, ci siamo. Il lungo corteggiamento della Juve al campione argentino sta per arrivare al traguardo: è tutto vero, il Fideo ha detto sì alla Signora. Adesso siamo davvero agli ultimi metri della lunga corsa durata settimane e vissuta sulle montagne russe di sensazioni mutevoli di giorno in giorno. Di Maria ha detto sì, dunque, e ora il club bianconero e i rappresentanti del giocatore sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli dell’affare e chiudere l’intesa nel più breve tempo possibile. La strada ormai è in discesa; gli ostacoli dell’ultimo periodo sono un ricordo. Angel ha accettato l’offerta juventina di un anno di contratto, fino al giugno 2023, quando tornerà in patria per chiudere la carriera al Rosario Central.